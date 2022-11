Der Rock´n´Roll Club Friedrichshafen mit neuem Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einem erfolgreichen Vereinsjahr mit verschiedenen internen Veranstaltungen wie zum Beispiel einer Maiwanderung und einem Hüttenwochenende im Juli konnte der erste Vorsitzender Werner Fischer positiv auf das erste Jahr im Amt zurückblicken.

Sportwart Gerhard Gnannt berichtete von zwei öffentlichen Veranstaltungen auf dem Schlemmermarkt in Friedrichshafen und auf die Teilnahme am Stadtfest und am Sommerferienprogramm der Stadt Friedrichshafen und einem bereits abgeschlossenen Anfängerkurs. Der Trainingsbetrieb läuft reibungslos und wird sehr gut besucht. Das Angebot des RRC reicht vom Anfänger- über Fortgeschrittenenkurse bis zu Showtrainings und wird von den Mitgliedern sehr gut angenommen.

Der Finanzchef des Vereins, Berthold Vogler, konnte positive Zahlen vorlegen und sogar Neuzugänge von Vereinsmitgliedern vermelden. Der Vorstand wurde einstimmig von den Mitgliedern entlastet und ebenso einstimmig wiedergewählt und freut sich sehr über das Vertrauen.

Dem Vorstand war es ein Herzensanliegen, sich bei den Mitgliedern zu bedanken, die regelmäßig und zuverlässig beim Auf- und Abbau der überdachten Tanzfläche an den öffentlichen Veranstaltungen und bei sonstigen Events tatkräftig unterstützen und händigte den engagierten Mitgliedern einen Stadtgutschein als Anerkennung und kleines Dankeschön aus.

Unter dem Punkt „Sonstiges“ kam noch der Wunsch junger Eltern auf, Tanznachmittage für Eltern mit Kindern zu organisieren, den der Verein zeitnah gerne umsetzen will. Es steht bereits ein Trainerpaar zur Verfügung, das gerne an den lockeren Tanznachmittagen bereits Gelerntes auffrischen oder Anfängern mit Kindern den Einstieg in Boogie Wooge erleichtern kann. Nähere Informationen zu diesen Tanznachmittagen erhalten Sie gerne unter info@rrc-fn.de.

Ein neuer Anfängerkurs Boogie Woogie für Erwachsene startet am Sonntag, 13. November in den Räumen der Tanzschule Love to Dance, Eugenstraße 57/2 in Friedrichshafen. Kurzfristige Anmeldungen nehmen wir noch gerne entgegen: info@rrc-fn.de. Wir freuen uns auf Sie.