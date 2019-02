Jeden Tag sind die Mitglieder des Arbeitskreis Umwelt im Panorama-Obstgarten Berg im Einsatz – auf der Fläche unter der Berger Kirche gibt es viel zu tun. Sie kümmern sich um die Schafsherde und darum, dass die Fläche nicht verwildert und die 25 seltenen Apfelbäume gedeihen. Nun soll die Fläche des Gartens fast verdoppelt werden – von 7400 auf rund 13 000 Quadratmeter. Auch neue Obstsorten sollen dann dazu kommen.

Einen Überblick darüber, wie die Arbeit im Obstgarten derzeit aussieht, gab Rainer Barth vom Arbeitskreis Umwelt bei der Sitzung der Ortschaftsräte in Ailingen am Mittwochabend im Rathaus. Das bisherige Grundstück gehört der Stiftung Liebenau, die es 2009 kostenlos an die Stadt Friedrichshafen verpachtet hat, damit der Arbeitskreis Umwelt die Fläche als Obstwiese nutzen kann. Mit Unterstützung der Ortsverwaltung Ailingen und der Abteilung Umwelt und Naturschutz der Stadtverwaltung haben die Akteure des Arbeitskreises Umwelt in ehrenamtlicher Arbeit das große Hanggrundstück unterhalb der Berger Kirche saniert. Seitdem gibt es dort eine Hochstamm-Obstwiese in landschaftlich Panoramalage. Bei der Pflege unterstützen den Arbeitskreis seit 2013 Schüler der Ludwig-Dürr-Schule.

Bereits vor einiger Zeit haben Rainer Barth und seine Kollegen vom Arbeitskreis Umwelt zusätzlich zu der bestehenden Fläche ein privates Gartenstück dazu genommen. Nun soll die Gesamtfläche um 5600 Quadratmeter erweitert werden – wieder aus Privatgrundstücken. „Wir haben der Stadt gesagt, dass wir die Fläche übernehmen, wenn sie es saniert und das hat geklappt“, sagte Barth. Derzeit werde das Grundstück, auf dem hohe Brombeersträucher wuchern, hergerichtet.

Schon bald wird der Arbeitskreis die Pflege übernehmen. „Für uns ist das eine große Herausforderung“, sagte Barth. Derzeit ist die Gruppe jeden Tag mit zehn bis zwölf Mitgliedern im Obstgarten im Einsatz. „Es wäre eine große Hilfe für uns, wenn weitere Menschen dazu bereit wären, uns zu unterstützen“, sagte er.

Seltene Schafe weiden im Garten

Seit 2012 wird die Wiese von einer seltenen Schafrasse beweidet. Um dies möglich zu machen, haben die Mitglieder des Arbeitskreis Umwelt das gesamte Grundstück eingezäunt. Die Tiere gehören zu der Rasse der Montafoner Steinschafe und seien sehr zutraulich – weniger als fünf Herden der Rasse sollen in ganz Baden-Württemberg leben.

Für Barth steht bereits fest, was auf der neuen größeren Fläche passieren soll. Zusätzlich zu den bisherigen 25 Bäumen, die alle von einer unterschiedlichen Sorte sind, sollen weitere hinzukommen. Dabei achten die Mitglieder darauf, dass es sich um alte, regionale Arten handelt. „Es gibt eine riesige Vielfalt an diesen Apfelsorten“, sagte Barth. Ziel sei es, sie auf diesem Wege zu erhalten. Aus den Äpfeln, die in jedem Herbst geerntet werden, lässt die Gruppe Saft pressen. „Die Menge, die wir aus den 25 Bäumen bekommen, variiert seit Jahren“, sagte Barth. Es seien in der Regel zwischen 500 und 1500 Litern Saft.

Zauneidechse lebt dort

Die Ortschaftsräte lobten den Einsatz . „Es ist toll, wie ihr das macht und der Platz ist auch einfach ideal“, sagte Hubert Knoblauch (CDU). Auch Heinz Tautkus (SPD) lobte, dass das, was die Mitglieder der Arbeitsgruppe in die Hände nehmen, immer zum vorzuglichsten gedeihe. Trotzdem wollte er wissen, ob es nicht die Artenvielfalt auf der Fläche fördern würde, wenn die Pflanzen dort wild wachsen würden. Das verneinte Roland Storch vom Arbeitskreis Umwelt, der unter den Zuhörern in der Sitzung saß. „Wenn wir die Fläche verwildern lassen, wird es monoton. Vieles würde so verloren gehen. Durch die Landwirtschaft haben wir eine hohe Diversität geschaffen“, sagte er. Unter anderem habe sich dort die Zauneidechse angesiedelt, die nur dann existieren könne, wenn verschiedene Begebenheiten gegeben seien. Eine Streuobstwiese könne 400 bis 500 Tierarten beherbergen. Ortsvorsteher Georg Schellinger bedankte sich für den Einsatz des Arbeitskreis. „Wir unterstützen das Projekt sehr gerne“, sagte er.