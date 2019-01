Die Stadtverwaltung Friedrichshafen lädt für Mittwoch, 6. Februar, Interessierte zu einer Einwohnerversammlung in das Graf-Zeppelin-Haus ein. Ab 18 Uhr können die Infostände und Themeninseln im Foyer besucht werden. Im Anschluss ab 19 Uhr wird Oberbürgermeister Andreas Brand über aktuelle und wichtige Themen informieren und für Fragen der Einwohner zur Verfügung stehen. Das kündigt die Stadtverwaltung in einem Schreiben an.

Vor der Einwohnerversammlung gibt es ab 18 Uhr die Möglichkeit, sich im Foyer vor dem Hugo-Eckener-Saal an mehreren Infoständen der Stadtverwaltung über Bürgerbeteiligungsprojekte in Fischbach und Allmannsweiler, den Uferpark und das ISEK, die Verkehrsentwicklung und den Veloring zu informieren. Weitere Themenschwerpunkte an den Themeninseln sind beispielsweise das Kulturentwicklungskonzept, das Quartiersmanagement und das Jugendparlament. Für Auskünfte stehen hier die Mitarbeiter der Stadt zur Verfügung, schreibt die Stadtverwaltung weiter.

Ab 19 Uhr wird Oberbürgermeister Andreas Brand im Hugo-Eckener-Saal über Projekte und die finanzielle Situation der Stadt informieren. Danach sollen die Häfler zu Wort kommen: Wer möchte, kann Fragen an den Oberbürgermeister stellen. Ist eine Antwort nicht sofort möglich und ist diese auch nicht an einem der Infostände zu klären, wird die Stadtverwaltung dem Fragenden eine schriftliche Antwort zukommen lassen.

Damit möglichst viele Anwesende Fragen stellen können, gibt es einige Spielregeln: Fragen können nur Einwohner der Stadt Friedrichshafen stellen – und auch nur zu Angelegenheiten der Stadt. Also beispielsweise nicht zu bundes- oder landespolitischen Themen. Pro Fragesteller sind maximal drei Fragen möglich, jedoch keine Statements. Wenn eine Frage direkt beantwortet werden kann, ist eine Nachfrage zur Antwort möglich. Mit diesen Spielregeln soll sichergestellt werden, dass viele Themen von unterschiedlichen Fragestellern aufgegriffen werden können.

Gegen 20.30 Uhr soll die Fragerunde enden. Danach gibt es im Foyer nochmals die Gelegenheit, die Infostände aufzusuchen und mit und Mitarbeitern der Stadtverwaltung zu sprechen.