Der neue Zeppelin-Kalender 2023 ist da

Als „wohliges Dahinschweben“ beschrieb der Schriftsteller Hermann Hesse 1911 seine Fahrt mit dem Zeppelin. Dieses soll beim Betrachten der zwölf Bilder des neuen Zeppelin-Kalenders nachempfunden werden: 2023 nimmt er die Luftschiffe der Deutschen Luftschiffahrts AG (Delag) und ihre Fahrten von 1910 bis 1914 motivisch auf, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Delag sei nicht nur das erste Luftverkehrsunternehmen der Welt gewesen, sondern betrieb auch den ersten Passagierverkehr mit Zeppelin-Luftschiffen. Erhältlich ist der Kalender ab sofort im Shop des Zeppelin Museums Friedrichshafen.

Treibende Kraft der Delag-Gründung am 16. November 1909 war der Geschäftsführer der Luftschiffbau Zeppelin GmbH Alfred Colsman. Er hatte es sich zum Ziel gemacht, Passagierfahrten mit Luftschiffen zwischen größeren deutschen Städten anzubieten, um der Zeppelin-Werft weitere Bauaufträge zu sichern. Alle Luftschifffahrten, die man bis dahin durchgeführt hatte, trugen allerdings Versuchscharakter und endeten öfters mit einer Notlandung. Die öffentliche Stimmung schlug dennoch schnell in eine Zeppelin-Euphorie um, da sich bekannte Persönlichkeiten wie der König und die Königin von Württemberg oder der preußische Kronprinz als Passagiere zur Verfügung stellten. Mehrere Städte beteiligten sich daraufhin finanziell am Vorhaben von Colsmans. Luftschiffhallen entstanden in der Folge in Baden-Baden, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Gotha, Hamburg, Leipzig und Potsdam.

Zwölf Motive aus dem Fundus des Zeppelin Archivs lassen laut Presseschreiben das von Hesse als „wohliges Dahinschweben“ bezeichnete Fahren mit den Luftschiffen der Delag wieder aufleben. Ein Kalendermotiv zeigt die LZ 11 Viktoria über einer Segelregatta bei der Kieler Woche von 1912, ein anderes die Einfahrt der LZ 10 Schwaben in die Halle in Baden-Oos. Zu sehen sind unter anderem die LZ 7 Schwaben bei einem Start und in der Halle in Friedrichshafen und Baden-Oos, sowie die LZ 17 Sachsen, die bei einer Zwischenlandung von Schaulustigen umgeben ist. Graf Zeppelin im Gespräch mit dem König von Württemberg unter der Passagiergondel von LZ 17 Sachsen im Jahr 1913/14 ist im Kalender ebenso motivisch festgehalten wie die LZ 8 Deutschland nach der Kollision mit der Luftschiffhalle in Düsseldorf.

Ein ausführlicher Begleittext und Bildunterschriften von Barbara Waibel, Leiterin des Zeppelin Archivs, informieren auf der abschließenden Kalenderseite über die einzigartigen Fahrten der Delag-Luftschiffe. Die Motive zeigen die Begeisterung der Menschen über das neue Luftfahrzeug und den völlig neuen Blick von oben.

Erhältlich ist der Zeppelin-Kalender 2023 ab heute im Shop des Zeppelin Museums zum Preis von 32 Euro. Mitglieder des Freundeskreises zur Förderung des Zeppelin Museums erhalten den Kalender zum Sonderpreis.