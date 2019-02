Der neue SPD-Chef am Bodensee will sich „unters Volk mischen“

Krise? Welche Krise? Der neue Kreisvorsitzende der SPD, Rainer Röver, geht sein Amt mit viel Zuversicht an. Und sieht für seine auf Bundesebene schwächelnde Partei eine Menge Chancen, nicht nur in der Bodenseeregion.

Bei den Sozialdemokraten bekommt nur der ein Amt, der über den richtigen Stallgeruch verfügt? Der 40-jährige Röver ist der Beweis fürs Gegenteil. Der Mediziner aus Überlingen ist erst seit August 2017 SPD-Mitglied. „Schon bei meinem Eintritt war mir klar, dass ich was bewegen will“, erzählt er. Vor einigen Jahren war er mal bei der FDP, ohne Amt allerdings, und auch nur so lange, bis er bemerkt habe, dass die von den Liberalen vor allem beförderte Freiheit für die Wirtschaft sich mit seinen Zielen nicht vereinbaren lasse.

Von den derzeit schlechten Umfragewerten seiner Partei will sich Röver „nicht verrückt machen lassen“. Orientierung an der Demoskopie sei sinnlos, eine Partei müsse Werte haben und eine Perspektive geben. Bei seiner Bewerbungsrede hat Röver verraten, dass er eine Zeitlang zwischen der SPD und den Grünen geschwankt habe. Er habe sich dann aber entscheiden, sich lieber bei den Roten für Umweltthemen einzusetzen als bei den Grünen für soziale Politik.

Schwerpunkte: Verkehrs- und Wohnungsbaupolitik

Ökologische Fragen liegen dem Allgemeinarzt mit eigener Praxis am Herzen. Gerade im Bodenseekreis werde das Thema von den Grünen vernachlässigt, sagt er. Und nennt die „dringend nötige Elektrifizierung der Bodensee-Gürtelbahn“ sowie den Einsatz des grünen Landtagsabgeordneten Martin Hahn für Aquakulturen in See als Beispiele. Weitere Schwerpunkte für Röver: Verkehrs- und Wohnungsbaupolitik.

Der Spitze seiner Bundespartei rät der Kreisvorsitzende, „nicht alle zwei Wochen über den Kurs und das Personal zu diskutieren“. Die SPD liefere schließlich ein Thema nach dem anderen ab, vom Koalitionspartner käme „nicht so viel“. Röver hat zwar beim Mitgliederentscheid gegen den Verbleib in der Großen Koalition gestimmt, trägt jetzt „als guter Demokrat“ das Votum der Mehrheit aber mit.

Wir sind eine wachsende, starke, junge Partei. SPD-Kreisvorsitzender Rainer Röver

Ursprünglich kommt Rainer Röver, der verheiratet ist und vier Kinder hat, aus dem Großraum Frankfiurt. Seiner Praxis, der tollen Landschaft und des Segelns wegen hat es ihn 2013 an den See verschlagen. Um seine SPD, die im Kreis 610 Mitglieder zählt und landesweit dreimal so viele habe wie die Grünen, ist ihm nicht bange, sagt er. „Wir sind eine wachsende, starke, junge Partei.“ Letzteres untermauere auch die Zusammensetzung des Kreisvorstands. Rövers Stellvertreter Antonia Kühne und Matthias Eckmann sind 23 und 21 Jahre alt.

Mehr Präsenz zeigen

Für die künftige politische Arbeit hat sich Röver, der sich um einen Sitz im Kreistag bewirbt, vorgenommen, dass die SPD im Bodenseekreis präsenter wird. „Eine Volkspartei muss sich unters Volk mischen“, sagt er. Man müsse mit Bürgerinitiativen, Vereinen und Verbänden gemeinsam Projekte angehen. Die Wahrnehmung in den Medien soll verbessert werden, vor allem in den sozialen Medien. Und man werde in Zukunft öfter Flagge zeigen und in den Gemeinderäten auch mal gegen die vorherrschende Meinung stimmen. So habe man sich beispielsweise unlängst in Überlingen gegen die Erhöhung der Kita-Gebühren ausgesprochen und beantragt, kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr auszuprobieren. Ziel müsse es sein, so Röver, bei den nächsten Landtags- und Bundestagswahlen wieder Mandate für die SPD am See zu holen.