Der Nachwuchs spielt die großen Meister

Die Musikschule Friedrichshafen lädt am Samstag, 4. Mai, um 19 Uhr zu einem Konzert des Jugendsinfonieorchesters und junger Klaviersolisten in den Ludwig-Dürr-Saal im Graf-Zeppelin-Haus ein. Zur Aufführung kommen laut Pressemitteilung der Stadt Friedrichhafen Werke von Karl Jenkins und Ludwig van Beethoven für Orchester sowie Klaviermusik großer Meister. Der Eintritt ist frei.

Den ersten Teil des Programms gestalten junge Pianisten der Musikschule. Schülerinnen und Schüler der Klavierklassen von Adriana Lang und Ulrich Murtfeld spielen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven und Sergej Rachmaninoff. Alle sechs Pianisten im Alter von zehn bis 16 Jahren haben in den vergangen drei Jahren Preise beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ erspielt. Vier davon sind sogar Preisträger des Landeswettbewerbs.

Den zweiten Teil des Konzerts übernimmt das Jugendsinfonieorchester der Musikschule unter Leitung von Andres Schreiber. Begonnen wird mit „The Hymn“ von Richard Amadeus Mukasa, einem kurzen Orchesterstück zur Uraufführung. Mukasa wurde 2001 geboren und absolviert derzeit sein „Freiwilliges soziales Jahr Kultur“ an der Musikschule Friedrichshafen.

Es folgt der erste Satz aus „Palladio“ von Karl Jenkins. Das „Concerto Grosso“ für Streichorchester basiert auf der Musik, die Jenkins 1993 für einen Fernsehwerbespot für Diamanten von De Beers, „A Diamond Is Forever“ komponiert hatte. Benannt wurde das Werk nach einem Architekten der Antike namens Palladio.

Mit der Aufführung der Sinfonie Nr. 1, Opus 21 in C-Dur von Ludwig van Beethoven stellt sich das Jugendsinfonieorchester einem großen klassischen Meisterwerk. Die Sinfonie wurde erstmals am 2. April 1800 im K. K. National-Hof-Theater in Wien unter Leitung des Komponisten uraufgeführt und zählt zu seinen großen Erfolgen.