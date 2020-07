Die Zahl der Corona-Infizierten steigt im Kreis Ravensburg wieder an. Nachdem wochenlang kaum neue Fälle entdeckt wurden, meldete das Landratsamt am vergangenen Freitag zehn und am Dienstag acht Menschen, die sich mit dem neuen Sars-Erreger angesteckt haben.

Laut Winfried Leiprecht, Pressesprecher der Oberschwabenklinik, gibt es nach einer fünfwöchigen coronafreien Zeit auch wieder einen ersten bestätigten Fall und weitere Verdachtsfälle, die im Krankenhaus Wangen behandelt werden.