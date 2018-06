Der Messe-See bietet die perfekte Test-Welle

Die Interboot nimmt Kurs auf das zweite Wochenende. Noch bis Sonntag sind 475 Aussteller an Bord der internationalen Wassersport-Ausstellung und präsentieren Innovationen und neue Trends.

So etwa auf dem Messe-See, wo sich den Besuchern bei einer perfekte Welle zahlreichen Testmöglichkeiten bieten (unser Foto). Am Wochenende findet erstmals der Wakeboard-Contest ‚Team up with a Pro‘ statt. Hobby-Rider können unter Anleitung der drei Profis Dominik Führs, Steffen Vollert und Nico von Lerchenfeld, ihr Können und ihre Technik verbessern und eine einwöchige Wakeboard-Reise gewinnen. Das „Pure Vergnügen“ erleben Besucher auf der Wassersport-Ausstellung noch bis Sonntag, 27. September, täglich von 10 bis 18 Uhr; der Interboot-Hafen hat täglich bis 19 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Die Familienkarte ist für 25 Euro erhältlich. Kinder zwischen sechs und 14 Jahren bezahlen fünf Euro.