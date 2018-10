In Feierlaune präsentierte sich gestern die BKK ZF & Partner – und das aus gutem Grund. Seit hundert Jahren gibt es die Betriebskrankenkasse in Friedrichshafen, die damit nur drei Jahre nach der Firmengründung der ZF ins Leben gerufen wurde und mittlerweile weit über Friedrichshafen hinaus erfolgreich tätig ist. „Wir sind heute ein wirtschaftsstarker und moderner Dienstleister, der einen Umsatz von über einer halben Milliarde Euro im Jahr verantwortet“, sagt Wilfried Schreiner – er ist seit 1999 Vorstand der BKK ZF & Partner. In seiner Amtszeit hat sich die Zahl der Versicherten vervierfacht und liegt derzeit bei knapp 76 000.

Die Radio 7-Moderatorin Chrissie Weiss führte durch den Abend im Competence Park in der Otto-Lilienthal-Straße, der musikalisch schmissig untermalt wurde vom Saxophon-Ensemble Oberzell unter der Leitung von Erwin Dillmann. Auch Kabarettist Ingo Vogl zog als prächtig aufgestellter Entertainer alle Register.

„Natürlich hatte nicht jeder, der den Staffelstab weitergab, die gleichen Rahmenbedingungen“, räumte Schreiner im lockeren Interview mit Chrissie Weiss ein. Der sprunghafte Anstieg der Versicherten sei vor allem auch auf die vom Gesetzgeber 1996 beschlossene Öffnung der Krankenkassen über den eigentlichen Trägerbetrieb hinaus ermöglicht worden – wäre aber ohne eine solide Finanzlage nicht zu schaffen gewesen. So sei die BKK ZF & Partner heute in allen Bundesländern außer Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wählbar.

Stolz dürfe man in jedem Fall darauf sein, dass die ZF-Betriebskrankenkasse im Ranking aller gesetzlichen Krankenkassen den beachtlichen 50. Platz und unter den insgesamt 85 Betriebskrankenkassen sogar den 20. Platz einnehme. Man sei auch dazu bereit, sich immer wieder den Spiegel vorhalten zu lassen – laut aktuellen Umfragen liegt die Zufriedenheitsquote der Mitglieder der BKK ZF & Partner bei über 90 Prozent. Dass gerade auch im Zeitalter der Digitalisierung die Krankenkassen vor großen Herausforderungen stünden, daran ließ Schreiner keinen Zweifel. Nicht zuletzt müsse man sich im Klaren darüber sein, dass die Beschränkung auf eine Maximalzahl von hundert Krankenkassen von politischer Seite aus weiterhin verfolgt werden könne.

Ins passende Gebäude eingezogen

Am 1. Januar 1918 wurde die ZF-Betriebskrankenkasse gegründet, mit damals 324 Mitgliedern. Rechtzeitig zum 100-jährigen Jubiläum konnte das Unternehmen Anfang 2018 in den Neubau der Prisma Unternehmensgruppe im Competence Park einziehen. „Ein tolles Gebäude in einer innovativen Umgebung. Hier passt wirklich alles, besser kann man nicht untergebracht werden“, sagte Bürgermeister Andreas Köster, der die Glückwünsche der Stadt Friedrichshafen überbrachte.

„Die BKK ZF & Partner hat sich der Herausforderung der Konsolidierungswelle erfolgreich gestellt“, sagte Robert Omagbemi, Vorsitzender des Verwaltungsrats. Man habe den Balanceakt zwischen Wachstum und hoch effizientem Aufgestelltsein hervorragend gemeistert. Die BKK ZF & Partner sei „solide, strategisch, mit Weitsicht geführt“ und „eine nicht mehr wegzudenkende Instanz, so Omagbemi.

Bernhard Ölz, Vorstand der Prisma Unternehmensgruppe, würdigte die „partnerschaftliche Zusammenarbeit“ und bescheinigte der Betriebskrankenkasse, federführend im Gesundheitsbereich tätig zu sein. Mit dem jetzigen Standort sei es gelungen, einen für die BKK maßgeschneiderten Firmensitz zu konzipieren und umzusetzen.

Es sei immer geschafft worden, die Belange des Unternehmens und der Belegschaft unter einen Hut zu bekommen, sagte Personalratsvorsitzender Philipp Jahn und sprach von einem „familiären Miteinander“. Das Motto „Mensch! 100 Jahre!“ der Jubiläumsveranstaltung sei gut gewählt und ein Bekenntnis, dass der Mensch auch weiterhin im Mittelpunkt der Arbeit stehen werde.