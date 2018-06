„Leinen los!“ hieß es am Sonntagabend, als der ehemalige Showpianist des Traumschiffs, Waldemar Grab, im Graf-Zeppelin-Haus anlegte und zu lockerer Klaviermusik und seiner Lebensgeschichte einlud. Seine berufliche Laufbahn liest sich fast wie ein Groschenroman.

Von der Grundausbildung bei der Luftwaffe zum Chefsteward der Kanzlermaschine unter Helmut Schmidt, wo er höchste Politprominenz kennenlernte, wurde er Redenschreiber für hohe Politik- und Wirtschaftsführer und wechselte schließlich in die Wirtschaft. Ein spontanes Klavierspiel in einer Pianobar bescherte ihm Aufträge verschiedener Luxushotels.

Einmal kam zufällig André Rieu vorbei und lud ihn als Gastspieler ein. Später saß einmal Wolfgang Rademann, Produzent von „Das Traumschiff“, im Publikum und buchte den Klavierspieler als Show-Pianist für die Erfolgsserie. Hier hatte wohl jemand das Glück gepachtet.

All das und noch mehr erzählte Waldemar Grab über den Abend verteilt, wenn er gerade nicht am Flügel saß. Wie bei einem Show-Pianisten zu erwarten, war es kein Abend der strengen Kammermusik, ganz im Gegenteil. Es waren schwungvolle und lockere Stücke aus Stilrichtungen wie Swing oder Ragtime, die den Abend bestimmten. Auch ruhigere Episoden gehörten zu dem Programm, aber auch diese spielte Grab mit einer lebhaften Leichtigkeit.

Kontakt zum Publikum

Dabei hielt er stets den Kontakt zum Publikum und machte flotte, aber nicht flapsige Sprüche, während seine Hände flink über die Tasten eilten. Man versteht, warum Rademann bei ihrem ersten Treffen berlinerisch zu ihm sagte: „Ick kenn Tausende, aber dir will ick ham!“ Mit diesem Stil traf Grab auch den Nerv des Publikums, das nicht nur viel applaudierte, sondern mehrmals sehr bereitwillig der Aufforderung zum Mitsingen folgte, ganz ohne das übliche „Warm Up“.

Grab hatte einige deutsche Texte zu US-Jazzklassikern im Gepäck, so war das Mitsingen für die deutschen Zuschauer nicht zu schwer. Organisiert hatten den ganzen Abend „Die Gideons“, die vielen Reisenden bekannt sind, da sie überall auf der Welt das Neue Testament in Hotelzimmer legen. So fand Grab, der sich vorher an asiatischen Religionen orientiert hatte, spät seinen Weg zum christlichen Glauben. Das war denn auch der eigentliche Grund für diesen Abend: Die Veranstaltung war nicht nur ein Musikprogramm, sie diente ebenso einem missionarischen Ziel. Deshalb war auch der Eintritt frei und die deutschen Liedtexte hatten leicht frommen Inhalt.

Das führte aber keineswegs zu einer pietistisch strengen Atmosphäre. Grab erzählte einfach seine Lebensgeschichte, und erzählen, das kann er. Es fing an mit dem ersten Fernsehabend in seinem Leben, bei dem er mit fünfeinhalb Jahren Peter Alexander und Paul Kuhn sah und sofort begeistert war. Seine Leidenschaft für’s Klavier war geboren.

Später der Aufstieg in Wirtschaft und Showbusiness, er hatte ein Fünf-Sterne-Leben. Als er aber viele Freunde und Kollegen bei einem Flugzeugunglück verlor, ging es mit ihm abwärts, Alkohol und Völlerei folgten. Irgendwann las er doch einmal in der so lange ignorierten Gideon-Bibel in seinem Nachttisch. Das war die Wende in seinem Leben, er ließ sich theologisch schulen und gründete ein Hilfswerk für Waisenkinder auf Haiti. Neue lukrative Anfragen aus dem Showbusiness lehnte er ab, um sich seinem neuen Lebensziel widmen zu können. Mit dieser Lebensgeschichte mochte Grab andere inspirieren. So war es auch für religiös uninteressierte Zuschauer ein sehr kurzweiliges Programm.