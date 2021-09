Der Märchenherbst von Spielehaus und Medienhaus beginnt

„Kinder brauchen Märchen“, dieses Statement des Kinderpsychologen Bruno Bettelheim hat nichts an Aktualität verloren. Märchen fördern Empathiefähigkeit, Verständnis von sich selbst und von andern Kindern. Sie sind nicht nur unterhaltsam, sondern auch fantasieanregend. Das im Märchen Erlebte anschließend kreativ umzusetzen, ist für die Kinder ein nachhaltiges Erlebnis.

Ein funkelndes Drachen-Ei, Feenwindlichter oder ein Hexenzauberstab fertigen und dazu das entsprechende Märchen hören, bietet das Spielehaus in Kooperation mit dem Medienhaus am See für Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren. Die Kinder erleben im Spielehaus spannende Märchentage mit der Lesemöwe Frieda und Jutta Kubalczyk aus dem Medienhaus am See.

Am Donnerstag, 7. Oktober, wird in der Märchenhöhle das Märchen „Der gestiefelte Kater“ von den Gebrüdern Grimm vorgelesen und danach in der Werkstatt des Spielehauses ein Hexenzauberstab gebaut und fantasievoll verziert.

Am Mittwoch, 17. November, wird das Märchenbuch aufgeschlagen, um das Märchen „Die vier kunstreichen Brüder“ zu erzählen. Bei der Gestaltung eines funkelndes Drachen-Eis kommen alle Drachenfans auf ihre Kosten.

Am Mittwoch, 1. Dezember, ist das Märchen „Das tapfere Schneiderlein“ zu hören und in der Upcycling-Werkstatt des Spielehauses entstehen aus Milchtüten und Häkeltechnik trendige Boxen, die vielseitig verwendet werden können.

Am Donnerstag, 9. Dezember, steht das Märchen von „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ im Mittelpunkt. Nach der gemütlichen Erzählrunde, können in der Kunstwerkstatt Tannenbäume aus bunten Papieren für die winterliche Dekoration im Kinderzimmer gebastelt werden.

Die Workshops beginnen um 15 Uhr und enden gegen 16.30 Uhr, danach sind die Kinder bis 18 Uhr in die kreativen Werkstätten und in das Spielcafé eingeladen. Wer mitmachen möchte, muss sich unter www.wissenhochzwei-fn.de/praesenzkurse anmelden. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 07541 / 386729 oder per E-Mail spielehaus@friedrichshafen.de