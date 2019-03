Der Kunstverein zeigt 31 Einzigartigkeiten

31 Mitglieder des Kunstvereins zeigen in der Ausstellung „Einmaleins(maleins), was sie bewegt. Die Eröffnung ist am Kunstfreitag, 8. März, um 19.15 Uhr.

Eine Ausstellung von 31 sehr verschiedenen Künstlern zu kuratieren, ist nicht leicht. Julian Denzler hat trotzdem einen Weg gefunden. Jeder Künstler hat einen Quadratmeter Wandfläche zur Verfügung – oder, wenn eine Skulptur eingereicht wird, einen Kubikmeter Raum. Gehängt wurde in alphabetischer Reihenfolge. Ein kunterbuntes Durcheinander entsteht dabei nicht. Denn jeder Platz ist mit vier schwarzen Ecken markiert. „Dieser angedeutete Rahmen soll die Aufmerksamkeit fokussieren, damit jede Arbeit isoliert betrachtet werden kann“, sagt der Kurator des Kunstvereins. Zugleich sorgt diese uniforme Rahmung für ein geschlossenes Ordnungsprinzip, das Zusammenhang stiftet.

Waltraud Späth ist mit einer markanten Betonkugel vertreten. Unter dem Titel „Globaler Fußabruck“ symbolisiert sie die Erde. An verschiedenen Stellen bricht die Betonkruste auf und Kunststoffe brechen daraus hervor – die Erde als vermüllter Planet. Ebenfalls kreisrund ist die Arbeit von Pedro Krisko. Aber es ist eine Graphitzeichnung, die sich aus zahllosen expressiven, wütend hingeworfenen Strichen zusammensetzt. Im Zentrum verdichten sie sich zum geschlossenen Grau. Ein Blatt, das vor Energie förmlich Funken sprüht. In hellem Aufruhr ist auch die gegenstandslose Malerei von Erika Lohner in teils neonleuchtenden Farben. Renata Jaworska beschränkt sich demgegenüber auf feine Bleistift-Punktierungen – ein Bildfeld mit teils lockerer, teils dichter Streuung, das einem Rorschachtest gleicht. Ist eine Figur erkennbar, handelt es sich um eine Topografie? Die Malerei von Gerhard Sturm wurzelt in der Kunst der Neuen Wilden. Sein Bild „Troja Viren“ handelt angeblich von einer Virenart, die Sturm, von Beruf Mediziner, vor Jahrzehnten in Troja entdeckt haben will, im Körper eines Hamsters. Eine Legende, die nur noch trojanischer sein könnte, wenn die Viren sich in einem Holzpferd befunden hätten. Witz und respektlos wilder Mut finden in diesem Bild zusammen.

Ebenfalls gewitzt ist das Objekt „Plasticage Ernte“ von Siegi Treuter. Es besteht zu Zöpfen gehäkelten Plastikfolien, von denen Kabelbinder abstehen. Beschauliche Handarbeit verbindet sich mit purer Künstlichkeit. Das Traditionelle wird synthetisch nachgestellt, ist authentisch aber nicht mehr zu haben. Felicia Glidden hat die Überreste eines Wasserschadens verarbeitet: ihre alten Dias wurden zerstört. Nach der Art eines Quilts hat sie die beschädigten Bildchen zu einer Patchworkfläche vernäht, in der ihre Vergangenheit geborgen ist – allen Beschädigungen zum Trotz.

Bronze ohne statische Schwere

In der Plastik „7 Kopfsteine“ von Maria Magel wachsen Gesichter aus Bronzeplatten empor, als könnten sie gleich wieder in sie einsinken. Obwohl Bronze das Material althergebrachter Standbilder ist, geht dieser Plastik die erstarrte Wirkung völlig ab. Die Bronzeoberfläche wirkt wie eine elastische Membran.

Günter Henry Schulze verblüfft mit realistischer Malerei, in der das technische Können barocker Meister nachklingt. Zumindest wirkt es so, denn er hat das Bild in einem sehr alten Rahmen platziert. Bei näherer Betrachtung stellt sich die Arbeit „Vanitas Floral“ aber als Fotografie heraus. Hunderte von Blütenblättern bilden ein Rechteck, mit einer überbordenden Fülle von Violett-, Gelb- und Weißabstufungen. Ist wirklich alles eitel, also vergänglich? Man zweifelt daran. Selbst im letzten Stadium des Verwelkens würde dieses Arrangement seine Schönheit behalten. Nur der angedeutete Rausch mag vergangen sein: Schulze hat unter die Blüten einen Korken geschmuggelt.

Sofort erkennbar ist die Handschrift von Ingrid Schmidt. Weiß, Ocker und Schwarz beherrschen ihr Bild „Feuer und Eis“. Aber das hervorbrechende Orange hat die Urkraft von Lava. Das Vorläufige, noch nicht Verfestigte ist Ingrid Schmidts Thema. Das zeigt sich auch in ihrer Art, die Leinwand nicht streng aufzuspannen, sondern sie nur locker um den Rahmen zu schlagen.

Dies ist nur ein kleiner Teil der Künstler, die zur Ausstellung beigetragen haben, Die weiteren sind Reinhold Adt, Min Bark, Himi Burmeister, Claudio Haffke, Hubi W. Jäger, Lisa Kaith, Jutta Karbus, Brigitte Meßmer, Antoine Paques, Burghard Rauschelbach, Ronja Römmelt, Brigitte Schaider, Alexandra Sommerfeldt, Jolanta Szalanska, Annette Weber, Hildegund Wendel, Lili Wilde, Irmgard Wünsche und Erika Zehle.

Die Ausstellung wird am Kunstfreitag, 8. März, um 19.15 Uhr eröffnet. Um 19.30 Uhr führt Ronja Römmelt die Performance „The Space Between Us“ durch. Darin geht es um entstehende Spannungen, wenn Körper sich einander annähern.