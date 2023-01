Der Kunstverein wird 40 Jahre alt

Vierzig Jahre lang zu altern, ohne darüber alt zu werden – diese Kunst beherrscht eigentlich nur Brad Pitt. Brad Pitt und der Kunstverein Friedrichshafen, der am 22. Februar 2023 vierzig Jahre alt wird.

Geschafft hat das der Kunstverein durch wechselnde Kuratoren: allen voran, bis zu ihrem zu frühen Tod, Andrea Hofmann. Dann Andrea Jahn (ab 2005), Jörg van den Berg (ab 2013) und Julian Denzler (ab 2016). Seit 2020 bespielt nun Hannah Eckstein den Kunstverein. Getragen werden die Kuratoren und ihr Ausstellungsprogramm aber von den Mitgliedern des Kunstvereins. Besonders von den aktiven, die im Hintergrund mitarbeiten – ob sie nun die Finanzen des Vereins verwalten, für die Vernissage die Schnittchen schmieren oder die laufende Ausstellung beaufsichtigen. Und wer einmal mitangesehen hat, wie sie hoch auf der Leiter, mit Wasserwaage und Hammer bewaffnet, Nägel in die Wände schlagen, um den jährlichen Grafikmarkt zu hängen, überlegt sich das mit dem Ehrenamt beim Kunstverein noch einmal.

Die Gründungsgeneration hat den Weg in die Verjüngung gefunden.

Es ist der Gründungsgeneration des Kunstvereins hoch anzurechnen, dass sie rechtzeitig den Weg in die Verjüngung gefunden hat. Man hat verstanden, dass die nächste Generation nachrücken muss. Schließlich zeigen Kunstvereine zeitgenössische Kunst, die vorzugsweise noch nicht im Museum angekommen ist. Im Lauf der Zeit wachsen neue Künstler heran, mit denen sich ein verjüngter Vorstand vielleicht leichter tut als die Generation Ü60.

Allein in den ersten 25 Jahren seines Bestehens hat der Kunstverein über 100 Ausstellungen realisiert. Die Gründungsgeneration des Vereins hat in dieser Zeit junge Künstler, aber auch große Namen nach Friedrichshafen geholt: Gerhard Richter, Dieter Krieg, Richard Long und andere. Viele Jahre machte der Schulterschluss mit dem Zeppelin-Museum auch räumlich große Ausstellungen möglich – unter anderem von Thom Barth, Platino, Joachim Bandau sowie Gabriel Rheinsberg & Lilli Engel. Nachdem die Kooperation aufgekündigt wurde, muss der Kunstverein wieder kleinere Brötchen backen.

Allerdings passt das auch zu einem Verein, der ohnehin ein junges Programm auf die Beine stellt. Das liegt nicht zuletzt an den letzten beiden Kuratoren, Julian Denzler (bis 2019) und aktuell Hannah Eckstein, die noch um einzige Lenze jünger sind als ihre Vorgänger. Sie arbeiten mit Künstlern zusammen, die die Akademie teilweise gerade erst hinter sich haben. Jan Zöller etwa war gerade 30, als er 2022 im Kunstverein ausstellte.

Das Ziel ist immer noch die gleiche: zeitgenössische Kunst zu zeigen.

Der Kunstverein ist also nicht mit „seinen“ Künstlern der Anfangsjahre gealtert. Er ist dem Ziel treu geblieben, mit dem er 1983 angetreten hat – nämlich die zeitgenössische Kunst zu fördern. So kommt es, dass der besagte Jan Zöller 60 Jahre jünger ist als ein gewisser Gerhard Richter. Gerade in dieser Spanne zeigt sich, was es für den Kunstverein heißt, zu altern ohne alt zu werden.

Die nächste Vernissage im Kunstverein ist am Freitag, 27. Januar, um 19 Uhr. Dann wird die Ausstellung „Maikäfer flieg“ von André Butzer eröffnet.

