Die Lesung des ehemaligen ARD-Korrespondenten Jörg Armbruster aus seinem Buch „Willkommen im Gelobten Land?“ hat am Dienstagabend viele Zuhörer in den Nikolaussaal des Gemeindehauses Berg gezogen. Als Organisatoren freuten sich die Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege Ailingen und die Kolpingfamilie Berg über den vollen Saal.

Was die Besucher der Lesung an diesem Abend erfuhren, war sorgfältig recherchiert, wie es ein guter Journalist tut, bevor er seine Informationen zu Papier bringt. Das Resultat ist ein authentischer Bericht über deutsche Juden in Israel, die vor, während und nach der Zeit des Nationalsozialismus ausgewandert sind. Das Buch handelt auch die Nachfolgegeneration der Holocaust-Überlebenden ab, geht tief in die Herausforderungen dieser Menschen hinein und beleuchtet aus verschiedenen Perspektiven das Komplexe, ohne auf plumpe Weise zu vereinfachen, was nicht zu vereinfachen ist.

„Dieses Buch habe ich vor drei Jahren geschrieben“, sagte Armbruster, der als Nahost-Experte an dem Thema Israel nicht vorbeikam. Initiiert habe die Idee des Buches ein Artikel in der Stuttgarter Zeitung, den er über verarmte Holocaust-Überlebende gelesen habe, eine Geschichte, die ihn sehr berührte. „Wenn diese Holocaust-Überlebenden sterben, verschwinden diese Zeitzeugen – auch deshalb habe ich das Buch geschrieben“, sagte der Autor der in einem Altersheim in Haifa diese verarmten Menschen fand und interviewte.

Das Buch beschäftigt sich auch mit den deutschstämmigen Juden, die schon vor der NS-Zeit nach Israel auswanderten, um dort in kleinen Enklaven zu leben. Mit seinen Kostproben aus seinem Buch gab Armbruster Einblicke in die Herausforderungen, die auf die Einwanderer zukamen, die vor dem Nazi-Regime flohen: „Sie waren gedemütigt und aus dem Land geworfen und in Palästina galten sie nichts.“ Unterschwellig hätten die Holocaust-Überlebenden sich dem Vorwurf und der Frage stellen müssen: Warum habt ihr euch nicht gewehrt? „Allmählich habe ich verstanden, dass meine Eltern Helden und nicht Schwächlinge waren“, habe ein Jude gesagt. Vielleicht steht deshalb im Titel nach dem gelobten Land ein Fragezeichen, das auf die Schwierigkeiten der Einwanderer verweist.

Große Hoffnungen zerschlagen

Von Einzelschicksal zu Einzelschicksal nimmt der Autor den Zuhörer mit in die Welt der deutschen Juden, die mit großen Hoffnungen nach Israel ausgewandert waren. „Sie wollten unsere Geschichten nicht hören, dachten wir übertreiben“, so die Aussage zweier Schwestern, die den Holocaust überlebt hatten. „Der Krieg geht in uns weiter.“ Ein Kapitel, aus dem Armbruster liest, ist überschrieben mit „Rückkehr aus der Hölle“ und handelt von einer Holocaust-Überlebenden, die berichtet: „Fast jede Nacht kommt der Albtraum wieder“, ein Albtraum in dem sie immer wieder miterlebt, wie ihre Mutter im Konzentrationslager stirbt. Das Buch sei ein Geschichtsbuch, das in der Gegenwart aufhöre, sagte Armbruster, der sich nach der Lesung den Fragen der Zuhörer stellte.