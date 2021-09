Die Bilder der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben auch den kleinen Lenn aus Friedrichshafen sehr beschäftigt. Er beschloss deshalb, dass auch er helfen will, und baute einen Mirabellen-Stand vor der Haustür auf. Die Passanten waren begeistert, die Mirabellen waren im Nu weg, und am Ende hatte Lenn 50 Euro in der Kasse, die er komplett für die Flutopfer gespendet hat. Foto: privat