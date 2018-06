Vollgepackte Tüten, eifrige Schüler: Der Hasenklee steht bereit, um verschenkt zu werden. Die Viertklässler der Grundschule Fischbach haben dem Seehas dabei geholfen, die Geschenktüten zu packen. Sie waren fleißig: Insgesamt haben sie 750 Tüten bestückt.

Der Hasenklee ist ein Geschenk, das der Seehas jedes Jahr am Seehasenfest-Samstag den Häfler Erstklässlern macht. Die Idee dahinter war es, den Kindern in der Nachkriegszeit eine Freude zu machen.

Morgens um acht Uhr begannen die Schüler der vierten Klasse mit ihrer Arbeit. Die Kinder sind mittlerweile schon zu alt, um selbst einen Hasenklee geschenkt zu bekommen. Trotzdem sind 18 Schüler zu sehen, die eifrig eine Tüte nach der anderen packen. „Die Schülern erkennen, dass man vor dem Fest vieles vorbereiten muss und sie haben großen Spaß dabei“, sagt Christine Waggershauser, Rektorin der Schule und Verantwortliche für den Hasenklee.

Beim Packen schwelgen die Schüler in Erinnerungen. „Ich hab mich total gefreut, als ich damals meinen Hasenklee bekommen hab. Das Packen jetzt macht mir aber auch Spaß“, sagt Ender. Die anderen Schüler sehen das genauso. „Besser als Unterricht“, sagt einer. In die Tüte kommen, ähnlich wie jedes Jahr, diverse Süßigkeiten, Spiele, Gutscheine und natürlich ein Plüsch-Seehas.

Am Seehasen-Samstag ist dann der große Tag für die Erstklässler. Auf dem Adenauer Platz in Friedrichshafen werden sie den Seehas erwarten und er wird ihnen ihren Hasenklee überreichen. Am Sonntag besucht er die Kinder im Krankenhaus, um auch ihnen einen Hasenklee zu schenken. „Die Kinder haben oft eine große Vorfreude, weil sie schon eine Ahnung haben, was sie erwartet“, sagt Harald Buckenmaier. Er war vor Waggershauser verantwortlich für den Hasenklee. Waggershauser sieht das ähnlich wie er. „Es ist jedes Jahr schön zu sehen, wie sich die Kinder auf den Seehas freuen und ihn lautstark begrüßen.“ Zwar würden die älteren Schüler mittlerweile nicht mehr ganz an den Seehas glauben, aber trotzdem hat er für sie eine gewisse Faszination behalten. „Als ich ihnen gesagt habe, ich würde die Telefonummer des Seehas haben und ihn anrufen, waren sie plötzlich wieder ganz aufgeregt“, sagt Christine Waggershauser.