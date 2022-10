Der Kita-Ausbau in Friedrichshafen stockt – die Stadt erklärt warum

Es klafft eine Lücke zwischen Betreuungsbedarf der Eltern und dem Angebot an Kindergartenplätzen in Friedrichshafen. Nicht zuletzt durch den stockenden Ausbau von Kita-Plätzen.

Bereits im März mahnte der Gesamtelternbeirat der Häfler Kindergärten (GEB) an, dass die Stadt seit 2017 in ihrem Bauprogramm für Betreuungseinrichtungen hinterher hängt. Das Rathaus erklärt auf Nachfrage, warum von 18 geplanten Neubauten oder Erweiterungen acht auf der Strecke geblieben sind oder erst gar nicht realisiert werden.

Erweiterung Kindergarten Noadja

Die Arbeiten haben begonnen und sollen im Herbst 2022 fertiggestellt sein, teilt die Stadt mit. Die aktuelle Auftragslage der Baubranche hätte zu einem Zeitverzug geführt. Neben einer Sanitäranlage im Anbau werde auch ein weiterer Sanitärraum im Hauptgebäude eingerichtet.

Grundschule Fischbach

Der Kindergarten soll 2023 fertiggestellt sein.

Zum Guten Hirten

Der Neu- und Erweiterungsbau ist in Planung. Im Entwurf des Doppelhaushalts für 2023/24 sind laut Stadt 1,5 Millionen Euro dafür vorgesehen.

Karl-Olga-Park

Die Kita hängt am Bau des neuen Gesundheitszentrums, das sich um Jahre verzögert.

Wiggenhausen/Allmansweiler

Es musste ein alternatives Grundstück gefunden werden, erklärt die Stadt. Statt am ursprünglich geplanten Standort entstanden neue Plätze in der heutigen Kita Purzelbaum in der Rheinstraße.

Kindergarten Werftgelände

Die Pläne wurden verworfen. „Hier waren die räumlichen Begebenheiten eingeschränkt, so dass maximal eine zweigruppige Einrichtung hätte geplant werden können“, teilt die Stadt mit. Ein weiteres Problem seien die Zugangsbeschränkungen zum Firmengelände gewesen, auf dem die Kita hätte entstehen sollen.

Kindergarten Pestalozzischule

„Die Planungen scheiterten an der nicht vorhandenen und nicht umsetzbaren Barrierefreiheit im Gebäude“, begründet das Rathaus.

Kinderhaus Schwabstraße

Gescheitert an einer Grundstücksproblematik. Als Alternative soll 2023 eine sechsgruppige Container-Kita im Fallenbrunnen entstehen. Diese soll den bereits bei der Schwabstraße festgestellten Bedarf decken, schreibt die Stadt.

Das Rathaus weist zudem darauf hin, dass der Haushaltsentwurf für die Jahre 2023 und 2024 einen Ausblick auf anstehende Projekte gebe. Demnach plant Friedrichshafen für 3,9 Millionen Euro im Ortsteil Kluftern beim Neubaugebiet Lachenäcker einen dritten Kindergarten. Ebenfalls im Entwurf vorgesehen seien 5,44 Millionen Euro für die Kita Habakuk.

Umfrage: Hatten Sie Probleme einen Kindergartenplatz zu finden