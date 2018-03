Der Kapitän geht Ende der Saison von Bord. So könnte man den Abschied von VfB-Zuspieler Simon Tischer nach 15 Jahren Volleyball-Profi charakterisieren. Vielleicht ist aber so, dass der Körper seinen Tribut fordert und der 35-Jährige die Reißleine zieht auf dem Höhepunkt seiner Karriere und sich mehr um die Familie kümmern will. In einer Pressekonferenz in der ZF-Arena wurde dieser Schritt am Montag der Öffentlichkeit mitgeteilt. Doch einen endgültigen Abschied von den Häflern gibt es nicht. Geht es nach VfB-Präsident Wunibald Wösle, so kehrt Tischer in anderer Funktion zurück.

„Ich bin froh, dass wir nun wieder öfters Freunde besuchen oder mehr mit der Familie unternehmen können“, sagte seine Frau Claudia nach der ofiziellen Pressekonferenz zu der auch einer seiner Weggefährten, Christian Pampel (Trainer von Mimmenhausen) eingeladen wurde. Nicht eingeplant war dagegen der Auftritt der aktuellen VfB-Mannschaft.

Nach nur zehn Minuten unterbrachen Zuspieler Tomas Kocian und der Rest des Teams die Pressekonferenz. „Wir haben in dieser Saison noch große Ziele mit Dir“, meinte Kocian. Und dann übergab er seinem Kollegen einen Stock als Gehhilfe, wenn die Knochen nicht mehr mitmachen. Die Lacher hatte Kocian auf seiner Seite. Außenangreifer David Sossenheimer nannte die Ziele des VfB: „Es gibt noch zwei Titel und die wollen wir mit der Volleyball-Legende Simon Tischer holen.“ Das heißt deutsche Meisterschaft und Champions League. Simon Tischer selbst blieb gelassen und stand den Fragen der Journalisten Rede und Antwort. „Ich beende einen schönen Teil meines Lebens und beginne ein neues Kapitel. Es ist der richtige Moment, um aufzuhören. Für mich ist es nicht einfach, jeden Tag die Herausforderungen als Profi optimal zu bewältigen. Das Alter merke ich“, sagte Tischer. Er müsse immer mehr investieren und jünger werde er nicht.

Lob von Christian Pampel

Der ehemalige Diagonalangreifer Christian Pampel, der mit Mimmenhausen in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist, beglückwünschte Tischer zu diesem Schritt. „Es gibt Leute, die treten zurück und kommen wieder. Bei Simon bin ich mir sicher, dass es anders ist“, meinte Pampel. Auch der Physiotherapeut Oliver Klenk, der Tischer schon länger kennt sagte: „Es ist der richtige Zeitpunkt aufzuhören und etwas Neues zu beginnen.“

Für VfB-Präsident Wunibald Wösle ist klar: „Simon Tischer kehrt in ein paar Jahren in einer anderen Funktion zum VfB Friedrichshafen zurück.“ Zunächst will Tischer sein Studium Internationales Management zu Ende bringen und seine Bachelor-Arbeit schreiben. Dafür wird er ab Juni beim Zeppelin-Konzern arbeiten (Finanzen und Controlling).

In der Pressekonferenz wurde der Öffentlichkeit auch mitgeteilt, dass der VfB sich für einen neuen Geschäftsführer entschieden habe. Er werde nach Ostern offiziell vorgestellt. „Die Tinte ist noch nicht auf dem Vertrag, deswegen können wir den Namen nicht nennen“, meinte Wösle.

Der neue Zweijahres-Vertrag von Vital Heynen ist ebenfalls noch nicht unterschrieben, aber es gilt hier das Wort. „Als Vital vor zwei Jahren neuer VfB-Trainer wurde, da hat er auch erst ein paar Monate später den Vertrag unterschrieben. Das ist jetzt auch so“, betonte Wösle. Heynen bastle bereits an der neuen Mannschaft.

Der alte und neue VfB-Trainer weilte am Montag in Belgien. Sein Pass ist abgelaufen. Er musste ihn erneuern, weil er sonst beim Erreichen des Final-Fours in Kazan (Russland) keine Einreiseerlaubnis hätte.