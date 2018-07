Der italienische Meister spielt beängstigend gut

Der VfB startet heute, um 20 Uhr, mit einem Heimspiel in die Gruppenphase der Champions League. Dabei trifft der Deutsche Volleyballmeister auf den italienischen Titelträger Copra Piacenza. Die Partie ist ein Leckerbissen für Fans dieser Sportart.

Von unserem RedakteurGiuseppe Torremante

Donato Iasi kommt fast ins Schwärmen, wenn er die Spielweise von Copra Piacenza analysieren soll. Der Scout des VfB Friedrichshafen hat Spiele „seziert“ und mundgerecht für die Profis des VfB Friedrichshafen zusammengestellt. Das was Joao José und Co. vor der Partie heute erhalten haben, ist fast schon beängstigend. Abgesehen von Zuspieler Marco Meoni schlagen alle anderen überaus hart und präzise auf. In der italienischen Serie A Uno zählt der Meister deshalb zu den Teams mit den meisten Assen. „Piacenza spielt, meiner Meinung nach, den modernsten Volleyball in Europa“, sagt Iasi. Piacenza spielt sehr variabel. Das Team probiert viel aus, Niederlagen hakt die Mannschaft schnell ab. Das Team von Trainer Angelo Lorenzetti hat ein Ziel: Die Meisterschaft.

Der italienische Volleyball-Verband hat den Mannschaften auf dem Wege zum Titel eine große Hürde gebaut. Das Viertel- und Halbfinale wird im Modus „best of five“ gespielt. Das Endspiel findet allerdings aus Termingründen (WM in Italien) an einem neutralen Ort statt. Statt fünf Partien gibt es nur eine entscheidende. Die Mannschaft steht am Ende ganz oben, die an diesem Tag das Können und das Glück miteinander verbinden kann. Die fünf Niederlagen in der Meisterschaft dienen Piacenza deshalb auch, um das Spiel weiter zu verbessern.

Für ein italienisches Spitzenteam ist die Meisterschaft das Nonplusultra. Vielleicht ist dies die Chance für den VfB Friedrichshafen diese starke Mannschaft in der ZF-Arena in Verlegenheit zu bringen. „Probleme haben sie in der Annahme, deshalb hilft auch Diagonalangreifer Leonell Marshall aus“, sagt Iasi. Das kann zu Problemen im Spielaufbau führen. „Das könnte unsere Chance sein“, betont Iasi. Allerdings sagt er auch: „Die Mannschaft ist sehr erfahren und gut organisiert.“ Derzeit hat die Mannschaft körperliche Probleme. „Trotzdem dürfen wir uns nicht viele Fehler erlauben, sonst ist die Partie schnell beendet.“ (wk)