Der Happiness-Coach spaziert ins Gleichgewicht

Vital Heynen ist gerne draußen unterwegs. Täglich läuft der Volleyball-Coach des VfB Friedrichshafen einmal von seinem Wohnort Eriskirch nach Friedrichshafen zum Training in der ZF-Arena und zurück. Dabei denkt er über seine Mannschaft nach, über sein Leben und bringt sein Gehirn in Balance, wie er sagt. Die SZ durfte den 48-Jährigen Volleyball-Verrückten kurz vor dem entscheidenden Spiel um die deutsche Meisterschaft gegen Berlin (9. Mai, 20 Uhr, ZF-Arena) auf einem seiner Spaziergänge begleiten.

Etwa eine Stunde und 15 Minuten braucht Vital Heynen für die 7,5 Kilometer, „meine schnellste Zeit war eine Stunde und drei Minuten“, sagt er mit einem Lachen, denn er ist recht flott unterwegs. Laufen heißt für Heynen gehen und nicht joggen. Er nimmt immer dieselbe Strecke, sie ist unspektakulär, vom Mozartweg in Eriskirch geht es hauptsächlich durch Wohngebiete, ein Stück an der Rotach entlang und durch die Stadt zur Arena. Aber darauf kommt es ihm nicht an. „Spazieren bringt das Gehirn wieder in Balance“, sagt der renommierte Trainer, der sich gerne mit wissenschaftlichen Abhandlungen zum Thema Glück oder Erfolg befasst. Experimente hätten gezeigt, dass bei Depressionen ein halbstündiger Spaziergang mehr hilft als Medikamente. „Spazieren ist so gut, eine halbe Stunde am Tag, das muss man machen.“

Beim Gehen lesen

Beim Gehen liest Heynen auch mal ein Buch auf dem I-Pad („Ich lese die meisten Bücher beim Gehen“) oder macht sich Notizen. „Manchmal mache ich auch nichts und lasse die Gedanken einfach kommen“, sagt er weiter. Spazieren hilft ihm auch beim Verarbeiten von Niederlagen. Er versucht zu verstehen, wie die Mannschaft denkt. „Man bekommt Ideen, wenn man nicht nachdenkt“, sagt Heynen. Kreativität komme beim Spazieren aus dem Unterbewusstsein. Auch der Apple-Gründer Steve Jobs habe wichtige Besprechungen beim Laufen gemacht. „Ich liebe das auch“, sagt er. Wenn jemand mit ihm reden wolle, sagt er, „komm wir laufen ein Stück“. 15 Jahre sei er nicht krank gewesen, habe keine Trainingseinheit verpasst, sagt Heynen. Eine Rolle spiele dabei sicher, dass er sich jeden Tag draußen bewege, egal bei welchem Wetter, obwohl er oft etwas leichtsinnig ist, ohne Jacke läuft und nass wird. Aber es sei eben schon die Weisheit der Großmutter gewesen: Sei oft draußen und du bist abgehärtet. Sein Auto steht manchmal eine Woche unberührt vor der Tür.

Schon als Kind war er hyperaktiv, wie er sagt. Ruhig sitzen war nie sein Ding, auch heute nicht. „Es ist eine Strafe für mich, auf einem Stuhl zu sitzen.“ Auch während des Trainings sitzt er nie, „ich kreise immer um das Feld, sonst wird es mir zu langweilig, wenn ich nur da sitze oder stehe“, sagt Heynen. Das könne er auch nicht erklären, so sei er eben. Dann hat er ja genau den richtigen Beruf gefunden, könnte man meinen, als Volleyballprofi und später als Trainer ist man ja immer viel in Bewegung. Aber: „Lass uns ehrlich sein, ich hab keinen Beruf“, sagt Heynen, Volleyball sei doch mehr sein Hobby und seine Leidenschaft. Und dann gebe es halt immer Leute, die ihm Geld geben dafür. „Wenn du etwas gut machst, folgt Geld“, daran glaubt er fest. Deshalb spiele das Gehalt nie eine zentrale Rolle, wenn er eine neue Aufgabe angehe. „Ich mache Dinge, weil ich sie gerne mache.“ Und weil er Dinge so gerne macht, geht das geht bei ihm immer so weiter. Anstatt vier Monate Ferien zu genießen, wenn die Volleyball-Bundesliga pausiert, trainiert er im Sommer lieber die polnische Nationalmannschaft.

Seine Frau und seine drei Töchter leben in Belgien. Seit sechs Jahren ist Vital Heynen im Ausland unterwegs als Trainer. Alle zwei Wochen versucht er, nach Hause zu kommen. Beim Gehen zwischen Eriskirch und Friedrichshafen denkt er oft an die Familie. Das sei das Härteste in seinem Leben, der Verzicht auf die Familie. Auf der anderen Seite müssten sich Leute über 40 auch fragen, was mache ich mit meinem Leben noch? Zu Hause sitzen oder noch etwas schaffen, das von Bedeutung ist? Ab 40 sei man über dem Hügel, „und da muss ich nachdenken, was ich jedes Jahr mache.“ Solche Gedanken macht er sich beim Spazierengehen, „was mache ich, warum, macht es mir Spaß?“ Das müsse man sich jeden Tag fragen, eben das Gehirn wieder in Balance bringen.

„Mein Ziel ist es, den Leuten zu helfen“, sagt er über seine Arbeitsweise, Spiele zu gewinnen sei da letztlich nur eine Folge. Früher habe er nur Meisterschaften angestrebt, dann wollte er seine Spieler im sportlichen Bereich besser machen. „Das war interessant“, aber eben auch nicht das, was er wirklich wollte. „Kann ich jemandem helfen, ein besserer Mensch zu sein?“, das fragt er sich heute, „und das macht unheimlich viele Spaß.“ Und es schafft eine Vertrauensbasis zu den Spielern, die sich oft auch Jahre später bei ihm melden. „Ich bin eben Happiness-Coach“, sagt Heynen. Oft gehe es dabei um Kleinigkeiten. So hat er jetzt bei der polnischen Nationalmannschaft dafür gesorgt, dass die Spieler ihre Familien zum Lehrgang mitbringen dürfen.

Gerne läuft der Belgier auch mal alleine einen Hügel rauf, bei einem Auswärtsspiel zum Beispiel. In Friedrichshafen fehlt ihm ein solcher, deshalb ist er mal von Eriskirch los auf den Pfänder rauf und wieder zurück. „Das war etwas übertrieben“, meint er heute mit einem Lachen. Zweimal hat er den Kennedy-Marsch in Sittard (Holland) über 80 Kilometer bewältigt, kam einmal von über 2000 Teilnehmern unter die schnellsten 50. „Aber da bist du dann müde“, sagt er. Auch im Urlaub steht er morgens um sechs auf und läuft zwei, drei Stunden rum. Erst danach gibt es Frühstück mit der Familie. „Es ist Teil von meiner Persönlichkeit, dass ich mich bewegen muss.“

Heynen hat viele Erfolge gefeiert, viele Pokale geholt. „Das Schöne ist aber der Weg zum Ziel“, sagt er, nicht das Erreichen an sich. Deshalb schaut er nur nach vorne. Als er als Trainer anfing, hat er sich eine Liste gemacht mit seinen sportlichen Zielen. Trainer werden im Ausland, stand drauf, genauso wie eine Medaille gewinnen bei einem großen Turnier, überall ist mittlerweile ein Haken dran. Nur bei einem nicht: „Eine Medaille holen bei den Olympischen Spielen“. Mit dem amtierenden Weltmeister Polen hat er jetzt ein Top-Team, das bei Olympia 2020 in Tokio zu den Favoriten gehört. Er lernt täglich eine Stunde Polnisch, die Vokabeln wiederholt er gerne beim Gehen, auch Sprachen lernen ist für ihn also wie ein Spaziergang.

Der Weg endet an der ZF-Arena. Ob Vital Heynen in seinem Leben jemals ans Ziel kommt, ist fraglich. Der Weg ist ja für ihn das Ziel. „Ich hoffe also, unterwegs zu sein“, sagt er.

Am liebsten draußen, wie wir jetzt wissen.