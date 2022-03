Der Hamschter(er)

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Ab sofort gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören. Wir bieten nämlich die Kolumne „Binder stichelt“ auch als Audio-Format an. Hören Sie doch mal rein unter www.schwaebische.de/binderstichelt oder direkt hier:

{element}

Der Hamschter isch, des wisset mir,

a ziemlich kloines Säugetier.

Er g‘hört, egal ob fett ob mager,

familienmäßig zu de Nager.

Drum isch er, des isch au bekannt,

mit Ratte sowie Maus verwandt.

En Hamschter, so wie mir ihn kenne,

duet gern in einem Käfig renne.

So mancher Hamschter det au hat

fürs Trimm-dich so a Hamschterrad.

Det, i denk, Sie wisset’s schon,

rennt er täglich Marathon

mit Nüssle in de Backetasche,

um nebeher sie zu vernasche.

Die Nüssle hamschtert er zumoist,

weshalb er ja au Hamschter hoißt.

I woiß it, ob Sie’s wisse dent,

dass mir au Zwoi-Fuß-Hamschter hent.

Die gont in Läde da und hier

und hamscht’ret eifrig Klopapier

und Mehl für ihres Brotes Krume

sowie das Öl der Sonnenblume.

Sogar de Senf isch, wie ‘s grad lauft,

fascht flächedeckend ausverkauft.

Meinen Senf, wie Sie erlebe,

mueß trotzdem i dazu jetzt gebe:

Was, wenn die Krise mal vorbei,

me mit dem Zeug bloß mache dei?

Doch en Schwab lasst, unbenomme,

selbscht Klopapier it gern verkomme.

Und drum kommt der Hamschter-Schwab

von seinem Lokus nimme rab.