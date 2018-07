Das alles überstrahlende Ergebnis des letzten Spieltags der Sandplatzsaison ist der 7:2-Sieg der Herren 2 gegen Isny gewesen. Die Nachwuchsmannschaft sicherte sich den Meistertitel in der Bezirksoberliga.

Damit verbunden wäre der Aufstieg in die Verbandsliga, doch die Herren 1 des TCF schafften den Klassenerhalt in eben dieser Liga nicht und so sichern die Herren 2 ihren höherklassigen Vereinskameraden den Ligaverbleib.

Heiko Feyen, Dino Ramnialis, Lars Grabolle als Aushilfe von den Herren 40 und Michael Staudacher sicherten die 4:2-Führung nach den Einzeln und mit drei Doppelsiegen, bei denen auch Lennart Nachbauer und Max Reinhart punkten konnten, stand der klare Erfolg gegen den ärgsten Verfolger fest.

Junioren steigen auf

Einen weiteren Meistertitel holten die Junioren 3 in der Bezirksstaffel 2. Sie spielen nächste Saison in der Bezirksstaffel 1. Die zwei Staffelsiege betreffen die Knaben 1 und die Junioren 2.

Diese Erfolge berechtigen zu einem Entscheidungsspiel um den Bezirksmeistertitel, das die Knaben 1 am Freitag schon in Ehingen hatten. Sie verloren dabei mit 1:5 und mussten somit die Hoffnung zur Teilnahme an den württembergischen Meisterschaften begraben. Die Junioren 2 haben dieses Entscheidungsspiel, das allerdings zum Aufstieg in die Verbandsliga berechtigt, am nächsten Samstag gegen den TK Ulm auf heimischer Anlage.

Bei den Seniorenmannschaften waren die Entscheidungen über den Klassenerhalt schon vor dem letzten Spieltag gefallen. Die Herren 40 schafften trotz einer 1:8-Niederlage in Bietigheim mit einem Rumpfteam den vierten Platz in der Württembergliga. Einzig Tobias Mink punktete in seinem Einzel.

Ebenfalls Platz vier belegten die Herren 60 in der Oberliga, die in Isny mit 4:5 unterlagen. Rüdiger Mast, Walter Bauer und Manfred Pöschko gewannen ihre Einzel und im Doppel war Gerd Hinz noch an der Seite von Rüdiger Mast erfolgreich. Auch die Herren 50 wollten da nicht nachstehen und schickten Merklingen mit 9:0 nach Hause und belegten so in der Verbandsliga ebenfalls den vierten Platz. Markus Koenen, Stefan Hener, Andreas Looser, Dietmar Riedel, Paul Günthör und Steffen Walliser im Einzel und Peter Bochtler im Doppel gönnten dem Gegner keinen Punkt.