Gerade mal zwei Wochen jung ist die Volleyballsaison, da geht es für den VfB Friedrichshafen schon um den ersten Titel. Am Sonntag (16.30 Uhr/Sport1) wollen die Häfler Volleyballer in Hannover den Supercup verteidigen. Zweimal wurde der bisher ausgespielt, zweimal gelang es den Friedrichshafenern, den Pokal mit an den See zu holen. Damit ist der VfB nicht nur Supercup-Rekordgewinner, sondern bislang auch einziger Supercup-Gewinner. „Und der Gewinnertrainer hieß immer Vital Heynen“, sagt Vital Heynen gerne mal.

Auch in der dritten Auflage geht es für die Häfler gegen Meister Berlin Recycling Volleys. Und weil in der deutschen Volleyballwelt der VfB und die Berliner Titel in der Regel unter sich ausmachen, gilt der Supercup vor allem als „Gradmesser“, wie VfB-Mittelblocker Philipp Collin es formuliert. Schließlich treffe man in dieser Saison noch öfter auf die Mannschaft aus der Hauptstadt. „Das Spiel am Sonntag ist eines von vielen“, sagt Collin und fügt dann hinzu: „Hoffentlich.“ Sein Mannschaftskamerad und Neu-Kapitän Markus Steuerwald misst dem Spiel dann doch ein bisschen mehr Bedeutung zu: „Es ist vielleicht nicht der wichtigste Titel der Saison, aber es ist ein Titel“, sagt er. Mit einem Pokal in die Saison zu starten, gebe Auftrieb und Energie. „Das Spiel ist deshalb vor allem mental wichtig.“

Auch wenn die Spieler des VfB das so nicht zugeben wollen: Der Stachel der letzten Saison sitzt noch tief. Da dominierten die Häfler die Liga und gewannen souverän sowohl den Pokal als auch den Supercup. Ganze 37 Spiele blieb der VfB wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Und trotzdem blieb der Meistertitel den Friedrichshafenern am Ende verwehrt. Schuld daran war ausgerechnet der eigene Ex-Trainer: In der finalen Play-off-Serie scheiterte der VfB denkbar knapp am Dauerrivalen aus Berlin und dessen damaligem Coach Stelian Moculescu. Die Häfler Trainerlegende war bei den Hauptstädtern eingesprungen, um eine eigentlich schon verkorkst scheinende Saison noch zu einem einigermaßen versöhnlichen Abschluss zu bringen. Am Ende zeigte es Moculescu mal wieder allen und fügte den bis dahin von Triumph zu Triumph eilenden Häflern – ausgerechnet in der heimischen ZF-Arena – die schmerzhafteste aller Niederlagen bei.

Ziel: Die Schwächen entdecken

Nun sei man in Friedrichshafen aber gut vorbereitet auf die Berliner, sagt Steuerwald. Die Annahme habe man trainiert, ebenso den Aufschlag. „Da wollen wir noch flexibler sein und mehr Druck aufbauen.“ Aber natürlich gehe es in diesem Supercup auch darum, Informationen über den Gegner zu sammeln. „Da spielen jetzt zwei andere Mannschaften gegeneinander. Wir wollen Berlins Schwächen entdecken. Genauso wie unsere eigenen.“

Die Möglichkeit, die Schwächen im eigenen Spiel zu finden, gab es für die Häfler in dieser Saison bisher eher selten. Auf dem Papier ist dem VfB mit drei 3:0-Siegen ein perfekter Saisonstart gelungen. Doch tadellos war die Leistung nicht immer. „Es war noch nicht alles super bisher“, gibt Libero Markus Steuerwald zu. „Aber bei Berlin ja auch nicht.“ Und tatsächlich: Während der VfB bisher immerhin alle drei Spiele gewann, verlor Berlin zuletzt zu Hause gegen Düren. Aber Düren sei eben auch „eine andere Nummer“ als die bisherigen Gegner der Häfler, stellt VfB-Mittelblocker Philipp Collin fest.

Wer beim Supercup die Nase vorn haben wird, ist also schwer zu sagen. Auch, weil die Berliner personell einen Totalumbruch hinter sich haben: Sieben Spieler kamen neu in die Hauptstadt. Und mit Cédric Enard steht Gewinnertrainer Heynen auch ein neuer Trainer gegenüber. „Fünfzig-fünfzig“, schätzt Markus Steuerwald die eigenen Chancen deshalb ein. „Letztlich geht es um die Tagesform“, sagt er. „Die Mannschaft, die es zuerst schafft, ihren Gegner zu analysieren, die holt den Titel.“