Der Frühling zum Anziehen

Friedrichshafen/Lindau (sz) - Als Inkarnation des Frühlingserwachens lässt ein von Kara Lee Wanner entworfenes Kleid im Eingangsbereich des Lindauparks derzeit buchstäblich die Sonne aufgehen. Die Modeschülerin ist im vierten Semesters einer dreijährigen Vollzeitausbildung am Berufskollegs Mode und Design an den Bernd-Blindow-Schulen Friedrichshafen. Sie setzt mit ihrer Idee das Moto Frühlingszauber in eleganter Anmutung um. Ihr floraler Entwurf kam Beatrice Uhl, die als Eventmanagerin des Lindauparks gezielt nach studentischer Unterstützung Ausschau hielt, gerade recht. Das junge Mode-Nachwuchstalent Kara Lee Wanner hat vom Entwurf bis zur Fertigstellung des Kleides nur drei Wochen benötigt. Zu sehen ist die frühlingshafte Inszenierung noch mindestens bis Ostern. Nähere Informationen zur Ausbildung unter www.blindow.de.