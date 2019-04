Der ewige Dauerquerulant und nimmermüde Weltverbesserer

Fischbach - „Ausverkauft!“: Wenn sich Hans Söllner im Bahnhof Fischbach angesagt hat, dann heißt es, sich rechtzeitig um Karten zu kümmern. Jedenfalls für seine Fans – und derer gibt es nicht wenig. Ein Blick in die Runde am Samstagabend zeigte, dass das Publikum – im Durchschnitt gesehen – nicht mit dem 63-Jährigen zusammen alt geworden ist, sondern eher so jung ist, wie er sich gerne gibt.

Und es ist eher männlich, was bei einer kulturellen Veranstaltung grundsätzlich außergewöhnlich ist. Wie auch immer: Wer von diesem Abend etwas mitbekommen will, muss in jedem Fall die im Schnelltempo gesprochene, leicht nuschelnde bajuwarische Lautsprache verstehen – sonst geht gar nichts. Aber das weiß Söllner natürlich. Und er pflegt sein Image nicht nur, er zelebriert es.

Er ist und bleibt der ewige, seit 30 Jahren kiffende Dauerquerulant und selbst ernannte Outlaw. Der Wutbürger schlechthin, der sich mit Stoiber, Seehofer, Söder und Konsorten mit Wonne anlegt. Doch auch er scheint ein wenig altersweise oder wenigstens altersmilde geworden sein. Nach wie vor geht ihm einiges „an den Sack“, doch manches nimmt er mittlerweile gelassen hin, wie er zugibt. Natürlich scheißt er immer noch auf „eure Demokratie“. Natürlich hat er die Fäkalsprache nicht abgelegt, warum auch. „Ich lebe schließlich davon, eine ordinäre Drecksau zu sein“, sagt er – und die Zuschauer geben ihm johlend Recht.

„Facebook ist das Geilste, was es gibt. Damit bringst du die dümmste Sau aus dem letzten Loch raus“, sagt Söllner und badet sich darin, wenn er davon erzählt, dass ganze Polizeidienststellen hinter ihm her waren, um ihm seinen Führerschein abzuluchsen oder auf der Suche nach der ein oder anderen fetten Tüte. Die Umstellung auf die Sommerzeit ist logischerweise eine aktuelle Steilvorlage, die es aufzugreifen gilt. Juncker und andere kriegen ihr Fett ab – nur die Afghanen nicht. Die haben es gut, weil es dort sowieso den ganzen Tag hell ist. Deswegen laufen sie alle verschleiert rum, damit sie keinen Sonnenbrand kriegen. Söllner ist auch für die Schulstreikerei am Freitag – nicht wegen des Klimas. Vier Tage reichen einfach, in der Schule, auf der Arbeit, sonstwo. Außer dem Weltfrieden beschäftigt ihn auch vermeintlich Banales – wenn er etwa ausführlich erklärt, was das Spielen auf der Mundharmonika mit lästigem Augenbrauenzupfen zu tun hat oder sich über seine um Hahn und Henne kreisenden Nachbarschaftsstreitigkeiten ausgiebig auslässt.

Söllner hat aber auch eine andere Seite. Der fast zärtlich erscheinende, nimmermüde Weltverbesserer kommt in vielen seiner Lieder zum Vorschein – von denen es an diesem Abend zum Glück nicht wenige zu hören und zu genießen gibt. Er kämpft gegen weibliche Genitalverstümmelung und singt leidenschaftlich „Für ein afrikanisches Mädchen“. Schade nur, dass er sich nicht verkneifen kann, auch hier wieder eine unter die Gürtellinie greifende Hintergrundstory zum Besten zu geben.

Und dann kommen sie, die Kultsongs aus Söllners frühen Jahren, auf die alle gewartet zu haben scheinen. „Sturm“, „Fräulein“ oder „Rasenmäher“ sind schon bestens zum Mitsingen geeignet, doch bei „Mir san no so richtige Bayern“ gibt’s im Saal kein Halten mehr, in den vorderen Reihen wird sogar geschunkelt. „Mir stingan noch Kuahstoll und Schnaps. Mir sauffan wia de Lecha, und 60er Fans san ma a“. Und das bleibt auch so für alle Zeiten, jawohl.