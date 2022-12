Der erste Schnee ist da: Klicken Sie sich durch den winterlichen Bodenseekreis

Wettertechnisch hätte es am dritten Advent kaum besser laufen können. Schon am Freitag hatte es stellenweise angefangen zu schneien, am Samstag folgte ein ordentlicher Schneefall, bei dem viel von der weißen Pracht auch liegen blieb.

Am Sonntag verwandelt sich die Region dank blauem Himmel und Sonnenschein zu einem wahren Winter-Wonderland, das perfekt zur Weihnachtszeit passt.

Klicken Sie sich durch unsere winterliche Bildergalerie:

Das schneebedeckte Tettnang. (Foto: Roland Weiß) Die ersten Kinder nutzen in Tettnang den Schnee schon. (Foto: Roland Weiß) Leise rieselt der Schnee am Samstag beim Graf-Zeppelin-Haus. (Foto: Christian Steiauf) Weiße Winterlandschaft: Blick vom Hepbacher-Leimbacher Ried Richtung Raderach. (Foto: Florian Peking) Auch so mancher Vierbeiner muss seinen Schneemantel auspacken. (Foto: Florian Peking) Blauer Himmel, weiße Landschaft: Der dritte Advent zeigt sich im Hepbacher-Leimbacher Ried von seiner schönsten Seite. (Foto: Florian Peking) Das schneebedeckte Tettnang. (Foto: Roland Weiß) Diese Frucht hat bis zum ersten Schneefall durchgehalten. (Foto: Roland Weiß) Das schneebedeckte Tettnang. (Foto: Roland Weiß) Ein Schneespaziergang bei Tettnang lohnt sich am dritten Advent. (Foto: Roland Weiß) 1 von 1

Haben Sie an diesen herrlichen Schneetagen auch ein winterliches Motiv fotografiert? Schicken Sie uns ihr Lieblingsfoto gern zu per Mail an redaktion.friedrichshafen@schwaebische.de