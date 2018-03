Der Clash der Generationen

Ralf Westhoffs bejubelte Filmkomödie „Wir sind die Neuen“, die 2014 mit Heiner Lauterbach, Michael Wittenborn und Gisela Schneeberger in die Kinos kam, hat zahlreiche Theater zu einer Bühnenversion gereizt, so auch das Wolfgang Borchert Theater aus Münster. Mit der Fassung von Regisseurin Kathrin Sievers haben die Münsteraner am Dienstag- und Mittwochabend im Bahnhof Fischbach amüsiert.

Die Idee birgt Zündstoff: Drei Alt-68er wollen an ihre Studenten-WG anknüpfen und ziehen als Sechziger wieder zusammen, über ihnen wohnt eine Studenten-WG heutiger Generation. Doch die Verhältnisse sind auf den Kopf gestellt: Nicht die Alten stören sich am Lärm der Jungen, sondern umgekehrt. Mit Musik und lautstarken Gesprächen stressen die lebhaften „Alten“ die vor dem Examen stehenden Studenten – schließlich wollen diese eine ordentliche Karriere hinlegen und nicht wie die da unten in einer Armuts-WG enden. Doch auch die Euphorie der Alten, die nichts Rechtes mit sich anzufangen wissen, verpufft: „Das ist wie alleine leben, nur mit mehr Ärger.“ Also ist Zoff programmiert.

Die jungen Spießer

Und den leben die sechs auf der Bühne mit ihren je eigenen Macken aus: Das ältere Trio besteht aus der resoluten Anne (Monika Hess-Zanger), die auch als Erzählerin fungiert, eine Biologin mit jeder Menge Grünzeug um ihren Hängekorb, dem behäbigen Johannes (Heiko Grosche), der es als Anwalt der Armen zu wenig gebracht hat, und Sonnyboy Eddi (Jürgen Lorenzen), der die Angst vor seiner Krebserkrankung nur schwer übertüncht. Ihnen steht ein junges, spießiges Trio gegenüber: der Schnösel Thorsten (Luan Gummich) und die sich forsch gebende Katharina (Alice Zikeli), zwei Jurastudenten, dazu die arrogante Kunstgeschichtestudentin Barbara (Stefanie Winner). Sie machen gleich klar, dass sie ihre Ruhe wollen und zu keinerlei Hilfe bereit sind. Doch die Alten brauchen keine Hilfe, die wollen erst mal mit Blick auf alte Zeiten feiern, tanzen, Rotwein fließen lassen. Und die Jungen trommeln immer lauter mit ihren Besen dagegen.

So weit, so gut, doch das Trommeln erschöpft sich ebenso wie das Spiel mit Klischees. Angesprochene Probleme wie Wohnungsnot, Altersarmut und der nostalgische Versuch, die Uhr zurückzudrehen, auf der einen Seite und Zukunftsangst, Prüfungsstress und geringe Belastbarkeit auf der anderen Seite werden nur gestreift, das Ganze bleibt an der Oberfläche, witzige Dialoge allein sind zu wenig. Das Spiel nimmt dann an Fahrt auf, wenn die Jungen Hilfe brauchen, wenn Anne nach Thorstens Bandscheibenvorfall eingreift, wenn Johannes der an ihrem Studium verzweifelnden Katharina die Grundlagen erläutert und Eddi die vorher so selbstsichere Barbara nach dem Streit mit ihrem Verlobten tröstet – herrlich ihre Wein- und Schreikrämpfe. Die Alten sind nicht so blöd wie gedacht, einer gemeinsamen Party steht nichts mehr im Wege.