Der Chor Voix de Saint Dié und der Männerchor Friedrichshafen-Fischbach geben ein Konzert

Im herbstlich geschmückten Saal des Bürgerhauses in Kluftern hat jüngst das gemeinsame Konzert mit dem Chor Voix de Saint Dié, der aus der französischen Partnerstadt Saint Dié angereist war, und dem Männerchor Friedrichshafen-Fischbach stattgefunden. Die Moderation übernahmen die Sänger Peter Wurst und Stefan Hener. Sie führten die Gäste durch das Programm, wobei Peter Wurst den französischen Part übernahm.

Bürgermeister Dieter Stauber begrüßte die Gäste aus Saint Diè und ging in seiner Rede auf das im nächsten Jahr 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Friedrichshafen und Saint Dié ein. Aus seiner Sicht verbindet das gemeinsame Tun, insbesondere das kulturelle Wirken die Menschen miteinander. Viel Beifall erhielt er laut Mitteilung, als er äußerte: „der eigentliche Event am heutigen Abend findet nicht in Friedrichshafen, sondern hier in Kluftern statt“.

Der Gäste-Chor eröffnete mit ihrem Dirigenten Pascal Lasnier, der mit seiner Gitarre den Chor begleitete, den musikalischen Teil des Abends. Mit den Chansons von der Sängerin ZAZ, Marc Lavoine, Florent Pagny, Claudio Capeo und Charles Aznavour sowie Gospels mit den Titeln „By the River of Babylon, Joshua fit the Battle of Jericho und Oh Happy Day“ berührten die Sängerinnen und Sänger das Publikum, das den Vortrag mit großem Beifall würdigte.

Nach einer kurzen Pause präsentierte sich dann der Männerchor unter der Leitung von Chordirektor Erich Hörmann. Gut vorbereitet und eingestimmt war nach dem Begrüßungslied das Lied mit französischen Textteilen „Wir kamen einst von Piemont“ ein musikalischer Gruß an den Gastchor. Mit weiteren Liedern, wie zum Beispiel „You’ll never walk alone“, „Bella Ciao“ und „Es klingt ein Lied“, eine etwas abgeänderte Form von „Oh Happy Day“, und der Zugabe mit dem Gospel „Siyahamba“ endete der Vortrag, der ebenfalls mit viel Beifall bedacht wurde, wie es heißt.

Zum Abschluss sang der Chor Voix de Saint Diè gemeinsam mit dem Männerchor die Europahymne „Freude schöner Götterfunken“ von Ludwig van Beethoven – gefeiert vom Publikum.