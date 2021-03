Der Cannabis-Salat ist Schuld

Ein 45-jähriger Autofahrer, den die Polaizei am Mittwochabend im Häfler Stadtgebiet kontrolliert hat, stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Weil ein Drogenvortest positiv auf illegale Substanzen reagierte, wurde er laut Polizeibericht in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Dabei gab er an, dass er häufiger Cannabisblätter in seinen Salat mische und ab und an einen Joint rauche. Gegen ihn wird nun ermittelt.