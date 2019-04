Der Buchhorner Hof hat seinen Pavillon am See wieder

Gastronomische Wiedervereinigung: Der Pavillon am See gehört jetzt zu den Buchhorner Stuben. Damit wächst in der Friedrichstraße zusammen, was zusammengehört, denn einst bildeten Hotel, Restaurant, Rundbau und Gartenterrasse ein Ensemble. „Wir haben einen Bereich mit Außenplätzen gesucht, den wir auch für Veranstaltungen nutzen können, und die ideale Lösung gefunden“, sagt Lars Reufsteck, der zusammen mit Küchendirektor Marco Abt den Betrieb führt.

Wann genau die wirtschaftliche Trennung erfolgte, wissen die Pächter nicht, aber sie kennen die Ursache: Zwei Töchter erbten, die eine bekam das um 1900 erbaute Hotel mit Restaurant, die andere den Pavillon mit Terrasse. Einige Zeit, zwei Tanzschulen und mehrere Gastronomiebetriebe später übernehmen Lars Reufsteck und Marco Abt den markanten Rundbau und nennen ihn Buchhorner Pavillon – ein Name, der geschichtlichen Hintergrund und aktuellen Bezug hat. Denn seit 2016 leiten die beiden die Buchhorner Stuben, das Restaurant im Buchhorner Hof. Zuvor hatten sie jahrelang als Restaurantleiter beziehungsweise Küchenchef in dem Traditionshaus in der Friedrichstraße gearbeitet.

Dass sie sich jetzt zusätzlich einen Pavillon mit Terrasse und damit 100 Innen- und 200 Außenplätze zulegen, hat vor allem zwei Gründe: „Ohne Garten sind uns im heißen Sommer 2018 in den Buchhorner Stuben Gäste verloren gegangen“, sagt der Langenargener Lars Reufsteck. Zudem häufen sich dem 50-Jährigen zufolge die Anfragen wegen Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern, und der Pavillon sei ein bestens geeigneter Ort dafür.

Vinothek geplant

Auf der Karte stehen sommerliche, leichte Gerichte und ausgewählte Weine unter anderem vom Bodensee, erzählt Marco Abt. Die Öffnungszeiten sind momentan von 11.30 Uhr bis etwa 23 Uhr. Die Vorbereitungen laufen in den für ihre gehobene Küche bekannten Buchhorner Stuben: „Dann bringen wir zum Beispiel das geputzte Gemüse nach unten in den Pavillon, wo es frisch zubereitet wird“, fährt der 53-jährige Schweizer fort, der im Deggenhausertal zu Hause ist.

38 Mitarbeiter und mehrere Aushilfen sorgen dafür, dass der Gesamtbetrieb rund läuft. Als nächstes soll ein Raum im Pavillon zu einer kleinen Vinothek umgebaut werden, kündigt Lars Reufsteck an. Vorstellbar sei, dass es im Sommer auch Frühstück und/oder Brunch ins Angebot schaffen. Wie der 50-Jährige betont, sind alle eingeladen, doch eine Gruppe liegt den Betreibern offenbar besonders am Herzen: „Wir freuen uns, wenn Häfler bei uns einen Platz am See finden, an dem sie ein schönes Gläschen Wein trinken und eine Kleinigkeit essen können.“