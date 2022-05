Der Botschafter

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Ab sofort gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören:

Heut will ich in meinen Sätzen

ausnahmsweise hochdeutsch …

… schwätzen,

denn ein Dialekt hat Grenzen,

spricht etwa man mit Exzellenzen.

Man sollte immer konsequent,

ihnen begegnen exzellent.

Exzellenz, so wissen die,

ist nicht zuletzt Diplomatie,

stets zu halten die Balance

und zu bewahren Contenance.

Du weißt, als Botschafter und Gast,

wie du dich zu benehmen hast.

Drum bin ich etwas irritiert,

wenn er die Contenance verliert,

der von seinem Land gebeten,

es mit Anstand zu vertreten.

Er haut Beleidigungen raus,

keinen Fettnapf lässt er aus.

Zieht über unsren Kanzler her;

eine Leberwurst der wär.

Solch Verhalten nennen könnt

man alles, nur nicht exzellent.

Er sollt, statt zu desavouieren,

Diplomatie mal ausprobieren.

Ein neues Maß sonst bald man kennt:

Für taktlos – und es ‚Melnik‘ nennt.