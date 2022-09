Vor 110 Jahren: Als der Bodensee zur Wiege des Wasserflugzeugs wurde

Die ersten Wasserflugzeuge der Welt wurden zwar nicht am Bodensee gebaut. Aber immerhin wurde hier die älteste deutsche Firma gegründet, die sich speziell der Fabrikation von Wasserflugzeugen widmete: die Flugzeugbau Friedrichshafen GmbH (FF). Ihre Geburtsstunde schlug vor 110 Jahren, am 17. Juni 1912. Theodor Kober gründete sie mit der finanziellen Hilfe des Grafen Zeppelin und weiteren Geldgebern. Ihren Sitz fand die FF in Manzell. Graf Zeppelin hatte Kober die Anlagen des Zeppelin-Luftschiffbaus überlassen.

Theodor Kober initiierte den wohl ersten Start eines Wasserflugzeugs am Bodensee. (Foto: Essers)

Bereits einen Tag vor der Unternehmensgründung, am 16. Juni, erhob sich das wohl erste Wasserflugzeug überhaupt vom Bodensee. Zwar war das noch keine Eigenkonstruktion von Kober, sondern eine von Kober gekaufte amerikanische Curtiss A-1 Triad. Er hatte den aus heutiger Sicht sehr zerbrechlich wirkenden Doppeldecker aber technisch verbessert.

Wasserlandung: Im Ersten Weltkrieg überlebenswichtig

Was spricht überhaupt für Wasserflugzeuge? Auf einer Wasserfläche von der Größe des Bodensees verfügt ein Wasserflugzeug über eine im Grunde unendlich lange Startbahn, die überdies gar nicht erst gebaut werden muss. Beim Start ist der Pilot, anders als bei einem Landflugzeug, auch nicht auf eine günstige Windrichtung angewiesen. Seine Startbahn, das Wasser, umfasst ja theoretisch 360 Grad.

So kann das Flugzeug sich beliebig nach dem Wind ausrichten. Insbesondere nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs sprach einiges für Wasserflugzeuge. „Die Maschinen flogen für ihre Einsätze weite Strecken übers offene Meer“, sagt Jürgen Bleibler, der Leiter der Zeppelin-Abteilung des Zeppelin-Museums. „Da war es überlebenswichtig, auf dem Wasser notlanden zu können. Im Fall, dass der Pilot sich verflogen hat und der Sprit ausging, oder es zu einem Motorschaden kam.“ Ein weiterer Vorzug gegenüber Landflugzeugen: Nach einer Notwasserung bestanden höhere Chancen, bis zum Eintreffen rettender Hilfe zu überleben, weil Wasserflugzeuge logischerweise schwimmen können.

Kober avancierte im Ersten Weltkrieg dann auch zum wichtigsten Lieferanten von Wasserflugzeugen für die Kaiserliche Marine. Um die Hochseefähigkeit besser erproben zu können, gründete die FF 1917 eine Zweigniederlassung an der Ostsee in Warnemünde. 1918 gehörte FF mit 3000 Beschäftigten zu den größten deutschen Flugzeugwerken.

Experimentierfeld für technische Innovationen

Freilich wäre es zur Entwicklung von Wasserflugzeuge in Friedrichshafen nicht ohne den Bodensee gekommen. Jürgen Bleibler begreift den See als Experimentierfeld für technische Innovationen. Zuvor war ja schon Graf Zeppelin zum Bau seines ersten Luftschiffs auf den See ausgewichen. „Der See war eine große freie Fläche, ohne Gebäude in der Nähe“, umreißt Barbara Waibel, Leiterin des LZ-Archivs, die Beweggründe des Grafen. „Man hat sich eben gesorgt: Was passiert, wenn dieses 128 Meter lange Monster Reißaus nimmt?“ Darüber hinaus witterte der Graf aber auch schon die Chancen, die der See für die Entwicklung von Wasserflugzeugen bot. Das zeigt nicht nur seine Förderung von Kober, sondern auch, dass er im Juli 1913, ein Jahr nach Gründung der FF, den ersten Bodensee-Wasserflug-Wettbewerb in Konstanz initiierte. Dabei sollten Entwicklungen auf dem Gebiet des Wasserflugzeugbaus aufgezeigt und so dessen Potenziale erkundet werden. Mit der Leistungen ihrer Maschinen FF9 und FF8 ergatterte die Flugzeugbau Friedrichshafen zweimal den zweiten Platz.

Noch heute nicht von gestern

Besonders innovativ war Theodor Kober in der Entwicklung jener Bauteile, die für ein Wasserflugzeug maßgeblich sind: den Schwimmer. Als die FF gegründet wurde, gab es noch fast keine praktische Erfahrung mit Flugzeugschwimmwerken, schreibt der Luftfahrthistoriker Elmar Wilczek. Es galt, zunächst ihre ideale Form herauszufinden. Sie sollten leicht sein, mussten bei Start und Landung aber auch den beträchtlichen Kräften des Wassers standhalten und möglichst aerodynamisch durchs Wasser gleiten – allein schon, damit der Wasserwiderstand das Flugzeug bei der Landung nicht zerlegen würde. Kober stellte mit unterschiedlich geformte Schwimmern Schleppversuche an: Die Schwimmer wurden hinter einem schnellen Dampfboot, der Gna, durch den See gezogen. Gebaut wurden sie dann letztendlich aus den traditionellen Materialien Holz und Stoff, ab 1918 auch aus Duralumin. Wie phänomenal die Leistungen der FF bei der Entwicklung von Holzschwimmern waren, zeigt sich daran, dass ihr technischer Standard bis heute nicht überholt ist. Bezogen auf ihre Verdrängung seien Flugzeugschwimmer der Gegenwart keineswegs leichter geworden, resümiert Wilczek.

Die Flugzeugbau Friedrichshafen überlebte das Ende des Krieges und seine Folgen für die Flugzeugindustrie nicht. 1923 wurde das Unternehmen liquidiert. Theodor Kober starb 1930, im Alter von 65 Jahren – verbittert, wie Jürgen Bleibler sagt. In die FF-Werksanlagen in Manzell zog 1925 die Dornier Metallbauten GmbH ein. Mit dem Namen Dornier verbinden sich Wasserflugmaschinen, die dem öffentlichen Gedächtnis nachhaltiger in Erinnerung geblieben sind als Kobers Wasserflugzeuge: Flugboote wie der Dornier Wal, die Do 26 oder die Do X, bei denen der markante Rumpf wie ein Bootskörper geformt ist.