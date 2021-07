„Der beste Jahrgang seit Jahren“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die „verlorene Generation“, so bezeichnete Moderator David Behnke seinen Abiturjahrgang, hat ihr Ziel erreicht: In der vorletzten Schulwoche bekamen die Abiturienten des Karl-Maybach-Gymnasiums im Graf-Zeppelin-Haus in feierlichem Rahmen die Abiturzeugnisse überreicht.

Gleich zu Beginn spielten Behnke und sein Co-Moderator Luca Berger mit den besonderen Bedingungen der Pandemie, die ihren Jahrgang so besonders geprägt hat: „Wir können einfach immer sagen: Ja, aber Corona…“, doch diese Entschuldigung haben die 72 Abiturienten wahrlich nicht nötig. Mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,04 wurde der beste Notendurchschnitt seit vielen Jahren erreicht, mit Alexander Baum, Tabea Kuhlmann und Leonie Vögtlin schafften gleich drei Schüler die Traumnote 1,0.

Und trotz aller Unsicherheiten konnte auch die Abiturfeier mit den Familien und Freunden stattfinden. Statt des üblichen Buffetts gab es Fingerfood, statt an Tischen saßen die Gäste in Reihen, und die Masken durften nur unter Einhaltung der Abstandsregeln abgesetzt werden, aber dennoch sollte der Abschlussabend ein „unvergesslicher Abend“, so das erklärte Ziel, werden. Dazu trug auch Schulleiter Christoph Felder bei. Felder nahm Goethes Faust, Pflichtlektüre im Deutsch-Leistungskurs, als Aufhänger und Leitmotiv seiner Rede. Den Schülern seien durch die Pandemiesituation Erlebnisse wie in Auerbachs Keller unmöglich gemacht worden, Studienfahrten und Stufenfeste seien ausgefallen, ganz wie Faust in der Szene „Wald und Höhle“ seien sie zur inneren Besinnung und zur Fokussierung auf sich selbst gezwungen gewesen. Während der Exzess Faust in die Tragödie geführt habe, sei diese Besinnung eine Chance, die die Schüler angesichts des „grandiosen“ Abiturergebnisses genutzt hätten. Die Schüler seien trotz und durch Fernunterricht erwachsen geworden, sie seien jetzt reif, die Welt nicht mehr nur in der Literatur zu entdecken, sondern als Erwachsene auf „Weltfahrt“ zu gehen. Diese Reife zeigte Felder, indem er die Entwicklung von zwei Schülern über die acht Jahre ihres Lebens am KMG nachzeichnete und deutlich machte, wie aus kleinen Fünftklässlern autonome Lerner geworden seien, die ihre Stärken erkannt und genutzt hätten und die eine Bereicherung für die Gesellschaft sein werden, und „auf die ich unglaublich stolz bin“, so Felder.

„Der beste Schnitt seit Jahren“ sei trotz Corona erreicht worden, und Felder legte besonderen Wert auf den Hinweis, dass auch die Abiturprüfungen ohne Niveauabsenkungen durchgeführt worden seien. Dass 21 Abiturienten mit einer Note zwischen 1,0 und 1,6 einen Preis und 15 weitere mit einem Durchschnitt zwischen 1,7 und 2,0 eine Belobigung erhalten haben, sei eine „Glanzleistung“.

Leonie Vögtlin, Trägerin des Scheffelpreises für die beste Abiturleistung im Fach Deutsch, dachte in ihrer Rede vordergründig über das Schreiben einer Rede nach, kritisierte aber unter dem Titel „Fremdwörter sind sexy“ insbesondere, dass die Schule vor allem die Fähigkeit zur Selbstpräsentation fördere. Da Sprache die Wirkung auf andere Menschen mitbestimme, reiche es, „sexy“ sprechen zu können, Inhalte würden dabei schnell in den Hintergrund gedrängt.

Für den musikalischen Höhepunkt des Abends sorgte Jenny Zipprick am Klavier mit ihrer Interpretation von „Daddy Cool“, bevor in einem Quiz ein Schülerteam gegen ein Team aus fast freiwilligen Lehrern antrat. Die Zuordnung von Lehrerzitaten gelang beiden Gruppen gleichermaßen gut, die in Bilderrätseln versteckten Lehrer des KMG konnten die Schüler schneller auflösen und sicherten den Sieg für sich.

Im Anschluss bedankten sich die Leistungskurse in zum Teil sehr kreativen Beiträgen bei ihren Kurslehrern. So wurde Faust in die moderne Alltagssprache übersetzt, ein Englischkurs formulierte Martin Luther Kings berühmtes Zitat um („I have a dream that one day every student will have more than 8 points“), man konnte lernen, dass jeder Siebte erwachsene Deutsche mit seinem Kuscheltier in den Urlaub fährt und dass am KMG der „objektiv beste Chemielehrer der Welt“ unterrichtet. Ein besonderer Höhepunkt war das vom Informatik-Leistungskurs geschriebene Unterrichtsverlaufsprogramm, das auch Nichtinformatikern einen tiefen Einblick in die kreative Seite des Faches bot. Die Abiturienten betonten in ihren Beiträgen vor allem das Engagement und den Humor der Lehrer, sie fühlten sich auf Augenhöhe wahrgenommen und gut auf das Abitur vorbereitet, und einige Kurstreffen, die aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnten, wurden einfach in die Zukunft vertagt.

Mit dem Dank an die Organisatoren des durch die Reform und die Pandemie sehr kompliziert gewordenen Abiturs, den Oberstufenberatern Herr Kalmbach und Herr Merkle, den Sekretärinnen Frau Fröhle und Frau Mayer sowie den Hausmeistern Herr Harrer und Herr Laux endete das Abitur 2021 des KMG. Ein letztes Mal putzten die Moderatoren das Rednerpult (und zeigten sich auch in dieser Disziplin bestens auf die Zukunft vorbereitet), und die Abiturienten gingen auf „Weltfahrt“.

Belobigungen: Abi-Schnitt 1,7- 2,0: Paula Günthner, Jessica Dick, Jenny Zipprick, Mara Hillebrand, Ferdinand Gutemann, Mia Lauryn Bienias, Rebecca Megerle, Jeffrey Lehmann, Mara Gerlach, Elias Huber, Nina Hillebrand, Yannick Becker, Aylin Irena Placzek, Carina Löffler, Hannah Meyer.

Preise: Abi-Schnitt: 1,0-1,6 (3 x die Traumnote 1,0): Tabea Kuhlmann, Alexander Baum, Leonie Vögtlin, Martin Böckler, Florian Brendle, Felicia Sobeck, Luka Knezevic, Zarah Fink, David Behnke, Sarah Baisch, Lea Schmitt, Oskar Paschek, Selina Mayer, Lydia Welz, Emiliy Stefania, Charlotte Werner, Lilian Böck, Luca Berger, Theresa Fehringer, Sabeth Gersak, Katrin Büchert.

Sonderpreise: Ferry-Porsche Preis 2017 für herausragende Leistungen in Mathematik und Physik: Florian Brendle. Sonderpreis der Deutschen Mathematiker Vereinigung für herausragende Leistungen im Fach Mathematik: Alexander Baum und Florian Brendle. Physikpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für hervorragende Leistungen im Fach Physik einschließlich einer Mitgliedschaft: Sarah Baisch und Florian Brendle.

Weitere Mitgliedschaften der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für sehr gute Leistungen im Fach Physik: David Behnke, Lea Schmitt, Felicia Sobeck. Sonderpreis der Gesellschaft Deutscher Chemiker an den Jahrgangsbesten im Fach Chemie: Alexander Baum. Sonderpreis der Gesellschaft für Informatik e.V. für herausragende Leistungen im Fach Informatik: Florian Brendle.

Sonderpreise der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg für herausragende Leistungen im Leistungsfach Gemeinschaftskunde: Tabea Kuhlmann. Südwestmetall Sonderpreis Ökonomie für herausragende Leistungen im Fach Wirtschaft: Lilian Böck. Sonderpreis des Arbeitskreises zur Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Friedrichshafen und Peoria für hervorragende Leistungen im Fach Englisch: Elodie Koczwara. Buchpreis des Vereins Deutsche Sprache für das beste Deutsch-Abitur 2021: Mia Bienias. Paul-Schempp-Preis für hervorragende Leistungen im Fach Evangelische Religion: Tabea Kuhlmann. Sonderpreis der Schule für hervorragende Leistungen in den Fächern: Mathematik: Martin Böckler und David Behnke. Biologie: Alexander Baum, Oskar Paschek und Leonie Vögtlin. Geographie: Charlotte Werner. Englisch: Tabea Kuhlmann. Sport: Zarah Fink. Stipendien: e-fellows.net Online-Stipendien für hervorragende Leistungen: Tabea Kuhlmann, Alexander Baum, Leonie Vögtlin, Martin Böckler, Florian Brendle, Felicia Sobeck, Luka Knezevic, Zarah Fink, David Behnke, Sarah Baisch, Lea Schmitt, Oskar Paschek, Selina Mayer, Lydia Welz. Für die Studienstiftung des Deutschen Volkes werden vorgeschlagen: Tabea Kuhlmann und Leonie Vögtlin. Scheffelpreis für die beste Abiturarbeit im Fach Deutsch: Leonie Vögtlin.

Liste der Abiturientinnen: Baisch, Sarah; Baum, Alexander; Becker, Yannick; Behnke, David Michael; Berger Luca Tom; Bienias Mia Lauryn; Blaser, Sophie; Böck, Lilian; Böckler, Martin; Böhlen, Jonathan; Brendle, Florian; Büchert, Katrin; Butz, Lina; Chaban, Bakir; Damson, Noah; Dick, Jessica; Dornhof, Daniel; Fasterling, Paula Luise; Fehre, Dave Nio; Fehringer, Theresa; Ferah, Ilayda; Fink, Zarah; Francis-Henrichsen, Valeska Kaye; Gerlach, Mara; Gersak, Sabeth; Günthner, Paula; Gutemann, Ferdinand; Hillebrand, Mara; Hillebrand, Nina; Huber, Elias; Johr, Thorben; Karatay, Yusuf Samet; Knezevic, Luka Benjamin; Koczwara, Elodie; König, Lilli; Konschuh, Sandra; Kuhlman, Gabriel; Kuhlmann, Tabea; Lehmann, Jeffrey; Lehnert, Pia; Löffler, Carina; Mally, Luca; Marcadas, Lea; Marson, Alina; Martin, Lukas; Mayer, Selina; Megerle, Rebecca; Meyer, Hannah; Munding, Julia Eleonore; Nassar, Lana; Nassar, Tala; Nguyen Thanh, Mai Thi; Paschek, Oskar; Placzek, Aylin Irena; Redemann, Christian; Roces Sanchez, Inigo; Ruatto, Anna-Bianca; Ruff, Esther; Schmitt, Lea; Schobloch, Niklas; Schubert, Mira Julie; Sobeck, Felicia; Stefania, Emily; Thiele, Sarah; Veittinger, Lukas; Vögtlin, Leonie; Voigt, Alizee; Welz, Lydia Sofie; Werner, Charlotte; Yassihüyük, Özlem; Zanella, Helena; Zipprick, Jenny.