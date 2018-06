Als sich am 6. August 1962 29 Männer und zwei Frauen im Gemeindesaal der Pfarrkirche St. Maria in der Gartenvorstadt trafen, um einen neuen Verein zu gründen, war längst nicht abzusehen, wie sich der beliebte Klub über fünf Jahrzehnte bis heute entwickeln würde. Heute und morgen wird das große Jubiläum nun zünftig gefeiert.

Zwei Abteilungen, die Fußball- und die Tischtennisabteilung, machten schließlich den Anfang: Die „Sportfreunde Friedrichshafen“ waren geboren und sind bis dato nicht aus dem Häfler Vereinsleben wegzudenken. Im Zuge der Vereinsentwicklung bildete sich vor 25 Jahren eine Damengymnastikgruppe sowie 1997 eine Damen-Freizeitfußballmannschaft. Komplettiert wird das Vereinsleben durch die in 2001 gegründete Kegelabteilung. Heute zählen die Sportfreunde mehr als 350 Mitglieder.

Von zahlreichen Ereignissen berichtet die Vereinschronik, die als Festschrift am Wochenende aufgelegt wird. So erhielten die Fußballer zur Ausübung ihres Sports von der Diözesenverwaltung Rottenburg zu jener Zeit kostenlos ein Grundstück, das sich auf dem heutigen Gebiet des Konrad-Kümmel-Wegs und der Longnerstraße befand. In Eigenregíe bauten die Kicker ihren ersten Sportplatz. „Aufgrund des starken Gefälles hatte das Gelände im Volksmund schnell den Spitznamen Betzenberg. „Als erste Unterkunft durften die Sportler ein ehemaliges Gästehaus des Hotels Knoblauch nutzen“, weiß Renate Kibler vom Jubiläums-Organisationsteam. Mithilfe der Stadt Friedrichshafen konnte der Verein 1972 auf dem heutigen Gelände einen neuen Hartplatz, die „Rote Erde“, errichten. Fünf Jahre später fand man im neuen Vereinsheim, dass größtenteils mit eigener Arbeit unter der Leitung von Karl Kübler in über 10000 Stunden gebaut wurde, eine standesgemäße, praktische und gesellige Heimat. Heute üben die Fußballer der Sportfreunde ihr Hobby auf einem modernen Kunstrasenplatz aus, der von zwölf Jahren verlegt wurde. Die sportlichen Höhepunkte kann sicherlich die Tischtennisabteilung aufweisen, deren erste Damenmannschaft in der höchsten Klasse Baden-Württembergs spielt und mit Karin Hofmann als Aushängeschild eine mehrfache süddeutsche- und württembergische Meisterin vorzuweisen hat.

Besonders stolz sind die Mitglieder darauf, in Punkto Integration schon immer ein Vorreiter gewesen zu sein. „Gerne erinnert man sich heute noch an die Zeiten, als die französische Garnison bestand und viele Spieler bei uns aktiv waren. Damals zelebrierten wir auch den attraktivsten und erfolgreichsten Fußball“, erinnert sich Gudrun Zimmermann.

Was die Zukunft für die Sportfreunde bringen wird? „Wir wünschen uns weiterhin eine tolle Kameradschaft untereinander und natürlich sportliche Erfolge auf allen Ebenen. Ein Traum für uns alle wäre ein zweiter Sportplatz – am liebsten aus echtem Rasen“, sind sich die Mädels vom Organisationsteam einig.

Ein buntes Festprogramm wartet auf die Besucher. Los geht’s auf dem Sportgelände an der Waggeshausener Straße am Samstag um 10 Uhr, wenn der Musikverein Jettenhausen aufspielt und im Rahmen eines Empfangs für geladene Gäste die erste Gratulantenschar eintreffen wird. Offiziell eröffnet wird das Jubiläums-Wochenende im Anschluss mit dem Bieranstich, dem im Anschluss zahlreiche Programmpunkte folgen. Gegen 18 Uhr folgt ein Elfmeterschießen der einzelnen Abteilungen, ab 20 Uhr wird im großen Festzelt mit Livemusik zünftig gefeiert. Der Sonntag startet mit dem Frühschoppen mit dem Musikverein Eriskirch und hat seinen sportlichen Höhepunkt in einem Fußballspiel, bei dem sich die Aktivenmannschaft gegen die „Allstars Sportfreunde“ messen werden. Mit der Siegerehrung der Kinderwettbewerbe und einem gemütlichen Hock lassen die Mitglieder, Gäste und Freunde der Sportfreunde Friedrichshafen ihr 50-jähriges Jubiläum ausklingen.