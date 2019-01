Die Aufwärmphase beginnt mit „Daddy cool“, einem Discohit von Boney M. 30 Frauen und fünf Männer stehen in Reihen und bewegen sich in Schrittfolgen zur Musik – links, rechts, vor und zurück. Wenn Udo Jürgens „Mit 66 Jahren“ das fortgeschrittene Alter besingt, geht’s in der Sporthalle der Albert-Merglen-Schule dann flotter zur Sache: rock back, links, double kick… und bei einer Musicalmelodie aus „Mama Mia“ kommt der Hallenboden leicht ins Vibrieren, es wird synchron gedreht, gestampft, gehüpft, Arme und Hände fliegen hoch. Wir sind nicht in einer Tanzschule, sondern mitten im Sportprogramm des Deutschen Alpenvereins (DAV). Statt trockenem Kraft- und Fitnesstraining oder stiller Skigymnastik, bewegen sich die Bergfreunde winters gern zu Musik auf dem Parkett und tanzen auf Linie.

Vor sechs Jahren hat Gisela Wocher das Line Dance-Fieber erwischt, seit drei Jahren bietet sie Kurse an, unter anderem beim DAV und beim SV Kehlen. Mit wachsendem Zuspruch. Sechs Gruppen leitet die 56-Jährige inzwischen an, und alle sind ausgebucht. Seit 2017 hat sie eine eigene Line Dance-Gruppe, die Crazy Liners. Mit ihr erarbeitet sie aktuelle Choreografien und reist auch zu einschlägigen Veranstaltungen. „Das Line Dance-Virus lässt mich nicht mehr los“, sagt Wocher, und wie ansteckend es ist, zeigt sich jeden Dienstagabend in der Mergeln-Schule. Ob 20 oder 80 Lenze – mit Feuereifer und Spaß sind die 35 Line Dancer bei der Sache.

Die Schritte sind ähnlich wie bei Aerobic, sagt Gisela Wocher. Als Fitnesstrainerin habe sie jahrelang solche Kurse angeboten. Heute gibt sie außerdem Pilates, Faszientraining und Allroundkurse. Zwei Teilnehmerinnen ihrer Step-Aerobic-Kurse hätten sie auf Line Dance aufmerksam gemacht. Sie habe sich dann umgeschaut in der Szene und sei unter anderem auf den Tettnanger Herby Hensler gestoßen, der Line Dance vor zwölf Jahren schon in der Region praktizierte. Nach ersten Erfahrungen in Gruppen habe sie mit Hilfe von Videos und Anleitungen selbst Tänze erarbeitet. Das habe ihr Spaß gemacht und sei bei Kursteilnehmern so gut angekommen, dass sie diese Form der Fitness immer weiter ausgebaut habe. 130 Tänze habe sie heute im Repertoire, wobei sie sich auf jede Stunde neu vorbereite – vorzugsweise in der Küche mit dem Tablet neben dem Kochtopf.

Das Geheimnis von Line Dance sei das Gemeinschaftsgefühl, das nonverbal, rein durch gemeinsame Bewegung mit Musik entstehe. Alter und Konfektionsgröße spielten bei dieser Form des Tanzes keine Rolle, auch brauche man keinen festen Partner oder Partnerin. Vorzüge, die vor allem Menschen, die sich in fortgeschrittenem Alter fit halten und dabei Spaß haben wollen, zu schätzen wissen. „Wer die Schritte drauf hat, kann überall auf der Welt mittanzen“, sagt Wocher. Inzwischen gebe es auch Wettbewerbe oder Festivals - das nächste steigt Ende Oktober 2019 in Konstanz. Wocher ist mit ihren Crazy Liners selbstverständlich dabei.

Beim DAV-Kurs geht es nicht um Perfektion und schon gar nicht um Trophäen. „Es macht einfach Spaß und ist für mich jede Woche das High-Light“, sagt eine Teilnehmerin. Für viele Teilnehmer bringen die Tanzabende willkommene Abwechslung in den Alltag. „Sobald ich auf der Tanzfläche stehe, bin ich integriert“, sagt Wocher. Diese soziale Komponente werde ergänzt durch eine mentale. Nachweislich schule Tanzen Motorik, Selbstwahrnehmung und Gedächtnis, sagt Wocher. Beim Tanzen steige die gute Laune, das Selbstvertrauen werde gestärkt und ganz nebenbei tue man etwas für seine Fitness. Wocher ist überzeugt, dass Line Dance auch hilft, geistig fit zu bleiben. Es sei ein super Konzentrationstraining, sorge für neue Verknüpfungen unserer Gehirnzellen und helfe, den Kopf von Belastendem freizubekommen.

Eine gewisse Musikalität und ein Gefühl für Takt sollte man auch beim Line Dance mitbringen. Aber das zeigt sich selbst bei nicht Tanzerfahrenen nach wenigen Kursstunden. Wer Lust auf Bewegung und Gemeinschaft hat, sollte sich nicht abhalten lassen. Nach der Aufwärmphase geht’s zu „Black Coffee“, einem Standardtanz, der jedem Line Dance in Fleisch und Blut übergeht. Wer den Sommerhit „Groovy Love“ drauf hat, dem kann selbst das nasskalte Wetter draußen die gute Laune nicht verderben.