Der Adventskalender der Kinderstiftung Bodensee kommt an

Bei herkömmlichen Adventskalendern aus Schokolade ist der Inhalt hinter den Türchen meist keine Überraschung. Lediglich die Figuren variieren von Tag zu Tag. Ganz im Gegensatz zum Adventskalender der Kinderstiftung Bodensee. Dort warteten zahlreiche Gutscheine und Geschenke auf die Kalenderbesitzer. Am Dienstag konnten die Gewinner ihre Preise im Caritas-Zentrum Friedrichshafen abholen.

Das mit Abstand größte Paket ging an Doris Strauß aus Nonnenhorn. Sie hatte einen Puppenbuggy gewonnen. Die meisten Gewinne waren jedoch Gutscheine: kostenloser Eintritt in das SeaLife in Konstanz, Buch- oder Essensgutscheine oder ein Gutschein für das Hotel City Krone waren mit dabei.

Kinder malen für Kalender

Der Hauptgewinn, ein Apple iPad WiFi 16 GB, ging an Dieter Tritschler. Bisher hatte er noch nicht viel mit Computern und Internet am Hut. „Ich überlege mir, ob ich mich jetzt mit dem Thema beschäftige. Wenn ich damit klarkomme, behalte ich das iPad. Ansonsten gibt es genug Abnehmer in meiner Familie“, sagte Tritschler und lacht.

Insgesamt 5977 Adventskalender sind vergangenen ab Oktober in Firmen, Geschäften und Banken in Friedrichshafen und Umgebung für fünf Euro verkauft worden. Kinder der Bodensee-Schule hatten ihn im Sommer mit selbstgemalten Motive gestaltet. Hinter jedem der 24 Türchen wartete eine Gewinnchance auf die Kalenderbesitzer. Auch wenn die Gewinne nicht immer zu ihren Empfängern passten, wussten fast alle etwas mit ihrem Geschenk anzufangen. Doris Strauß konnte es kaum erwarten, dass Gesicht der Nachbarstochter zu sehen, wenn sie ihr den Buggy schenkt.

Insgesamt gibt es 44 Gewinner. Wer zu den Glücklichen zählt, sein Geschenk aber noch nicht hat, kann sich bei der Kinderstiftung melden: Telefon 07541 / 30000 oder E-Mail info@kinderstiftung-bodensee.de. Die Nummern der Gewinnkalender stehen auf der Homepage der Kinderstiftung unter www.kinderstiftung-bodensee.de