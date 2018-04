Die Fußball-Kreisliga A2 spielt verrückt. Der 19. Spieltag hat gezeigt, dass Brochenzell (45 Punkte) direkt auf die Meisterschaft zusteuert. Die SpVgg Lindau (33, 17 Spiele) steht auf Platz zwei und will diesen mit aller Macht gegen Achberg (32, 16 Spiele), Dostluk (31, 17 Spiele) und VfB U23 (31, 19 Spiele) verteidigen. Am Tabellenende machen der SC (8), Oberteuringen (9) und der FC (14) den Abstieg unter sich aus.

„Der Grund, warum wir aktuell so gut stehen ist ganz einfach. Wir haben wieder alle Stürmer an Bord und in der Vorrunde waren alle verletzt und wir spielten fast nur mit Defensivspielern. 29 Tore in 17 Spielen belegen das. Nun wollen wir den Relegationsplatz mit allen Mitteln verteidigen“, sagt Lindaus Trainer Srdan Gemaljevic. Die erste Gelegenheit dazu hat sein Team am Donnerstag in Eriskirch (19 Uhr) beim Nachholspiel. Gewinnt der SV Oberteuringen sein Nachholspiel am Donnerstag (18.30 Uhr) beim TSV Schlachters, dann kommt er bis auf zwei Punkte an den FC ran. Die Mannschaft von Trainer Michael Krause ist die große Unbekannte der Liga. Keiner kann sich erklären, warum ein Team, das qualitativ gute Spieler hat, sich in so einer brenzligen Situation befindet. Die 1:3-Niederlage im direkten Duell gegen den FC Friedrichshafen war die fünfte in Folge. Vielleicht liegt es an den beiden Spielen zu Beginn des Jahres, als der SVO bereits mit 2:0 führte und dann gegen Dostluk nur 2:2 spielte. Gegen Brochenzell gab es sogar eine 2:3-Niederlage. Auch in Hege beim 1:3 gab es gute Kritiken, aber die Punkte blieben beim Gegner. Und dann nimmt die Abwärtsspirale ihren Lauf. Am Donnerstag in Schlachters muss der SVO die Niederlagenserie stoppen.

Tabellenletzter SC kann wieder hoffen

Das 1:3 gegen den FC nützt auch dem Tabellenletzten SC Friedrichshafen. Die Mannschaft von Trainer Hakan Sumnulu hat durch den überraschenden 1:0-Sieg gegen den TSV Eriskirch nun acht Punkte und ist nur einen Punkt schlechter als der SV Oberteuringen. „Der SC hat super gekämpft und wir haben sie von Beginn an unterschätzt und unsere Chancen nicht genutzt“, meinte Eriskirchs Trainer Mico Susak. Der FC kann dagegen am Sonntag nachlegen. Sollte die Mannschaft von Spielertrainer Damir Alihodzic zu Hause gegen die SGM Hege gewinnen, dann macht der Drittletzte einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Keine Mannschaft kann aktuell den VfL Brochenzell stoppen. Das Team ist für diese Liga zu stark und wird, wenn nichts außergewöhnliches passiert Meister. Auffallend ist, dass der VfL in zwei Spielen zwölf Tore geschossen hat. „Das kann ich mir nicht erklären. Wir trainieren ähnlich wie zuvor und spielen nicht anders, aber nun geht der Ball ins Tor“, sagt VfL-Trainer Rolf Weiland. Beim 5:1 gegen Schlachters am Sonntag schoss der Spitzenreiter sogar alle Tore. Daniel Keller beförderte den Ball ins eigene Netz zum 1:4 (90.). „Es ist, wenn man unsere anderen Ergebnisse sieht, unglaublich, aber wahr. Ich hoffe, dass es so bleibt“, betont Weiland. Die SpVgg Lindau kann mit einem Sieg in Eriskirch am Donnerstag (19 Uhr) im Nachholspiel Platz zwei festigen.