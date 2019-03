Der 34. Kunstfreitag am 8. März hat Kunst aus ganz Deutschland, aus den USA, Südkorea und Japan zu bieten – von 18 bis 20 Uhr, an acht Orten in der Stadt.

Phantastische Masken

Die Eröffnung findet um 18 Uhr im Zeppelin-Museum statt. Hier folgt auf die Begrüßungsrede von Bürgermeister Andreas Köster eine Performance der beiden Künstler Angela Fette und Philipp Schulze alias „Weisser Westen“. Dabei treffen Licht-Kanonaden auf Sound, denn die beiden Künstler sind auch Musiker. Zudem tragen sie phantastische Masken und Rüstungen zwischen Konstruktivismus und Dada, so eine Mitteilung der Pressestelle der Stadt.

Kunst satt im Zeppelin-Museum

Das Zeppelin-Museum zeigt gleich drei Wechselausstellungen zur Kunst im 20. Jahrhundert. Die Schau „IDEAL STANDARD. Spekulatationen über ein Bauhaus von heute“ schaut anlässlich des 100. Jubiläumsjahrs nicht zurück, sondern nach vorn. Mit welchen ästhetischen und gesellschaftlichen Fragen würden sich die Bauhaus-Künstler heute beschäftigen? Um 20 Uhr und 21.30 Uhr gibt es kurze Führungen.

Mit der Klassischen Moderne am Bodensee beschäftigt sich die Ausstellung „Aufbruch ins Unbekannte.“ Das Zeppelin-Museum zeigt aus eigenen Beständen gegenständliche und abstrakte Kunst aus einer Epoche, die die Kunst zu neuen Ufern führte – auch am Bodensee, wie Werke von Otto Dix, Erich Heckel, Maria Caspar-Filser und anderen zeigen.

Befindet sich in den Beständen des Zeppelin-Museums Raubkunst? Diese Frage ließ das Museum überprüfen. Die Ergebnisse zeigt die Ausstellung „Eigentum verpflichtet. Eine Kunstsammlung auf dem Prüfstand“. Sie führt auch die fragwürdigen Verbindungen des Kunsthandels in der Bodenseeregion in den Jahren des Dritten Reichs vor Augen.

Kunst aus Solarzellen

Im ZF-Atelier im Turm des Zeppelin-Museums gibt der 38. Stipendiat der ZF-Kunststiftung einen ersten Einblick in seine Arbeiten. Er heißt Franz John, lebt in Berlin und stellt in seinem Projekt „Ressource Farbe“ sogenannte Grätzel-Zellen her. Das sind Solarzellen, die mithilfe von Farbstoffen Lichtenergie in elektrische Energie umwandeln. Die Farbstoffe gewinnt John aus heimischen Pflanzenarten. Seine Arbeit verbindet Kunst und Wissenschaft unter dem Leitgedanken der Nachhaltigkeit.

Jazz unterm Zeppelin

Ab 21 Uhr kommen im Zeppelin-Museum die Jazzfreunde auf ihre Kosten. Das international besetzte Quartett „The Real Mob“ spielt swingenden Modern Jazz. Die Band darf den prominenten Saxofonisten Tony Lakatos zu ihren größten Fans zählen.

Poesie trifft Film

Im Kiesel des Medienhauses zeigt das Kulturbüro der Stadt Friedrichshafen bis 23 Uhr Poesiefilme der Kunsthochschule für Medien Köln in Endlosschleife, so die Stadtpressestelle. Elf Studierende mit dem Schwerpunkt Regie, Experimentalfilm, Performance und Fotografie haben sich in freier künstlerischer Bearbeitung filmisch mit Texten junger Autorinnen und Autoren beschäftigt. Um 19 Uhr gibt es eine Einführung.

Artothek zeigt Regionales

Im Medienhaus selbst zeigt die Artothek zehn Originalkunstwerke von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region, die sie als Dauerleihgabe von der Kunstsammlung des Bodenseekreises erhält. Außerdem zeigt die Artothek eine Neuerwerbung aus dem Nachlass von Diether F. Domes. Sie wurde 2018 erstanden. Um 19.45, 20.15 und 21 Uhr gibt es Führungen.

Quadratmeterweise Kunst

Der Kunstverein Friedrichshafen eröffnet am Kunstfreitag eine Ausstellung mit Werken seiner Mitglieder. Die gezeigten Arbeiten halten sich an ein strenges Konzept: Jedem Künstler wird ein Quadratmeter Wandfläche oder ein Kubikmeter Raum zur Verfügung gestellt. Entsprechend trägt die Ausstellung den Titel „Einmaleins(maleins)“. Die Vernissage beginnt um 19.15 Uhr. Um 19.30 Uhr findet eine Performance statt.

Kunstbus fährt

Die Ausstellungsorte außerhalb der Innenstadt – Galerie Lutze, Plattform 3/3 und Zeppelin-Universität – sind problemlos mit dem Kunstbus erreichbar. Er startet am Hafenbahnhof, Platz 7, ab 19.15 Uhr. Hier beginnt die Rundfahrt alle 45 Minuten. Im Kunstbus findet sich eine Installation des japanischen Künstlers Yoshiaki Kaihatsu. Ebenso wie seine Arbeit in der White Box in der ZU im Fallenbrunnen kreist sie um Fragen der Freiheit. Die Ausstellung in der ZU wird um 21.15 Uhr von Kuratorin Ulrike Shepherd eröffnet, Karen van den Berg gibt eine Einführung.

Vernissage in der Plattform 3/3

In der Plattform 3/3 im Fallenbrunnen eröffnet um 20.30 Uhr die Ausstellung „One Thousand Colours: Zwei Künstlerinnen zum Weltfrauentag“, mit Malerei von Alma Göring und Carla Chlebarov. Beide sind dem Abstrakten Expressionismus zuzurechnen. Die Laudatio hält Barbara Reil vom Museum Lindau.

Gezählte Pinselstriche

Die Galerie Lutze in der Zeppelinstraße zeigt Malerei und Zeichnungen der Südkoreanerin Hyun-Sook Song. Auf ihren Gemälden arbeitet Song mit breiten Pinselstrichen, die nicht mehr korrigiert werden. Mit sehr reduziertem Einsatz entstehen Gemälde von Gefäßen, Bambus oder Seidentüchern, ohne dass das Motiv je in den Bildtitel aufgenommen wird. Er besteht stets aus der Anzahl der aufgetragenen Pinselstriche.