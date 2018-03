Der 1600er von MTU wird künftig in Indien gebaut

Rolls-Royce Power Systems wird künftig die MTU-Motoren der Baureihe 1600 in Indien fertigen, in einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem Fahrzeughersteller Force Motors. Die Produktion in Überlingen läuft Anfang 2019 aus, alle 50 Mitarbeiter erhalten Jobangebote in Friedrichshafen.

Der Vertrag zwischen RRPS und Force Motors (Sitz: Pune) ist am Dienstag unterzeichnet worden. Das Joint Venture heißt Force MTU Power Systems Pvt. Ltd. Force Motors hält 51 Prozent der Anteile, Rolls-Royce Power Systems 49 Prozent. Die neue Firma wird MTU-Motoren der Baureihe 1600 mit einer Leistung von 400 bis 800 Kilowatt (545 bis 1050 PS) produzieren. Bevorzugtes Einsatzgebiet: Stromerzeugung und Unterflurantriebe für Eisenbahnen. In einer geplanten neuen Fabrik in Chakan bei Pune sollen zudem auch Stromerzeugungsaggregate für Indien und für den weltweiten Markt gebaut werden.

Lokalisierung ist üblich

Beide Partner investieren gemeinsam über 40 Millionen Euro in das Projekt. Der Start der Serienproduktion in Chakan ist für das dritte Quartal 2019 geplant. Nach Auskunft eines RRPS-Sprechers ist ein hoher Anteil an lokaler Produktion vorgesehen, „ohne dabei Kompromisse hinsichtlich der Qualität einzugehen“. Diese sogenannte Lokalisierung ist üblich. Sie ermöglichst dem europäischen Partner Zugang zu Netzwerken vor Ort und ist oft Voraussetzung für staatliche Unterstützung.

Force Motors wurde 1958 unter dem Namen Bajaj-Tempo gegründet und fertigt Nutzfahrzeuge und Geländewagen und Teile hierfür. So baut das Unternehmen, das einen Jahresumsatz von rund 500 Millionen Euro haben soll, Motoren für Daimler und BMW.

Der 1600er wurde im Jahr 2009 vorgestellt. Er ist der kleinste von MTU selbst gefertigte Motor, seine Einführung war mit großen Hoffnungen verknüpft, die sich aber nur zum Teil erfüllt haben. Die Gründe hierfür sind vielfältig: So fiel der Serienanlauf mit der Finanzkrise zusammen, der Motor gilt zudem für einige Anwendungen als zu schwer, vielleicht auch als zu teuer für den europäischen Markt. Manche sagen, dass der ehemalige MTU-Anteilseigner Daimler einem durchschlagenden Erfolg des 1600er im Wege stand, um eigene Produkte zu schützen. Eine Zeit lang war diskutiert worden, für den Motor eine neue Fabrik beim Materialwirtschaftszentrum in Kluftern zu bauen. Auch ein komplettes Ende der Baureihe stand im Raum.

Bisher wurde der Motor in Überlingen gebaut

Andreas Schell, Vorstandsvorsitzender von Rolls-Royce Power Systems, sagte laut Pressemitteilung: „Dieses Joint Venture eröffnet neue Möglichkeiten für eine erfolgreiche Zukunft mit unseren Produkten der Baureihe 1600.“ Eine Ausweitung des Joint Ventures auf weitere Anwendungen, Motoren und Antriebssysteme sei denkbar. Den Ausbau der Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort hatten Schell und sein Vorstandskollege Marcus A. Wassenberg unlängst vor Journalisten als wichtige strategische Stoßrichtung von RRPS bezeichnet, das Teil des britischen Rolls-Royce-Konzerns ist.

Bisher wird der 1600er in den ehemaligen Kramer-Werken in Überlingen gebaut. Diesen Standort wird RRPS aufgeben. Der letzte Motor soll dort nach Auskunft des Unternehmens Anfang 2019 vom Band laufen. Man werde auf Vorrat produzieren, um die Zeit bis zum Serienanlauf in Chakan zu überbrücken. Den rund 50 Mitarbeitern in Überlingen habe man Stellen in Friedrichshafen angeboten, sagte der RRPS-Sprecher.

In Europa ist kein Geld zu verdienen

Und zwar „gleich- oder höherwertige“, ergänzte Betriebsratschef Thomas Bittelmeyer, denn auch die Überlinger Kollegen seien durch ein Abkommen zur Standort- und Beschäftigungssicherung auf der sicheren Seite. Die Abwanderung des 1600er nannte er „schade, weil das ein guter Motor ist“. Zugleich müsse man aber der Tatsache ins Auge blicken, dass mit dem Produkt offenbar in Deutschland und Europa kein gutes Geld zu verdienen sei.