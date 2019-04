Der 15. Spieltag beginnt mit einem Nachholspiel

Der SV Tannau kann am 15. Spieltag der Fußball-Kreisliga B4 einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Denn der Tabellenführer empfängt an Ostermontag ab 15 Uhr, die SGM TSV Hergensweiler/TSV Niederstaufen, während Verfolger SV Karsee beim Tabellensiebten bestehen muss.

Bevor es allerdings soweit ist, eröffnen der SC Bürgermoos und der TSV Schlachters III das fußballreiche Osterwochenende, wenn sie sich am Samstag ab 15 Uhr gegenüberstehen. Fünfter gegen Neunter heißt es da, obwohl beide Kontrahenten nur zwei Zähler trennen. Die Leistungsdichte im Mittelfeld der B-Liga ist momentan sehr eng, auch die Partie des SC Friedrichshafen (Platz sechs) gegen den Tabellenvierten SV Ettenkirch dürfte spannend werden, obwohl die Gäste vor dem direkten Vergleich bereits elf Zähler mehr gesammelt haben. Wenn sich diese beiden Clubs miteinander messen, sind zwei Ligamitglieder bereits fertig geduscht. Denn der VfL Brochenzell III und die Sportfreunde Friedrichshafen tragen ihre Partie schon zur besten Frühschoppenzeit um 11 Uhr aus, während auch die Begegnungen SV Kehlen II – TSV Oberreitnau, SV Tannau – SGM TSV Hergensweiler/TSV Niederstaufen sowie TSG Lindau-Zech – SV Karsee um 15 Uhr beginnen. In diesen drei Spielen dürften Oberreitnau, Tannau und Karsee klar favorisiert sein.