Denkmalschutz: Die Eichenmühle ist zu einem Paradies für die Bewohner geworden

Als Blandina Weber im Jahr 2017 das erste Mal einen Rundgang um die historische Eichenmühle an der Brunnisach machte, wusste sie es sofort: Das Wohnhaus der ehemaligen Mühle würde das neue Zuhause ihre Familie werden. Heute gleicht das Grundstück einem idyllischem Paradies ganz für sich, umgeben von selbstbepflanzten Bäumen und kreativen Renovierungsideen. Und ihr Mann Hannes Weber, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei in Friedrichshafen, hat mit ihr zusammen die Brenn-Kunst entdeckt. Die ersten drei Brände aus dem Hause Weber haben bereits Medaillen gewonnen.

Hannes und Blandina Weber setzten vor einigen Jahren eine liebevolle Wohnungssuchanzeige in die Schwäbische Zeitung. „Entweder etwas Altes zum Renovieren oder was ganz Neues“, so Hannes Weber rückblickend auf die damalige Wohnungssuche der beiden. „Eine Hofstelle wäre auch ganz nett“, erinnert sich Blandina an ihren damaligen Gedanken, „aber so etwas in Friedrichshafen zu finden, ist eigentlich unmöglich.“ Hannes Weber scherzte darüber, der bis dahin keinen Zugang zur Landwirtschaft und Apfelbäumen hatte.

Die Substanz war wichtig

Das Ehepaar erinnert sich noch sehr genau an den ersten Anblick des Wohnhauses. „Es ging um die Substanz im Haus, das war der wichtigste Punkt,“ erklärt der Bäckermeister mit persönlichen Restaurierungserfahrungen aus dem Familienkreis. Die Vorbesitzer – die Familie Kuppel – hatten 100 Jahre am Haus die historische Substanz erhalten. Nach der Besichtigung des damalig dringend renovierungsbedürftigen Wohnhauses, war sich das Paar einig, dass die Schäden finanziell zu beheben seien. Das Landwirtschaftsamt stimmte schließlich dem Verkauf zu.

Die stolzen Mühlenbesitzer Blandina Knitz und Hannes Weber. Sie haben eine Innenrestaurierung hinter sich, bei der sie viel selbst angepackt haben. (Foto: Ralf Schäfer)

Das Wohnhaus besteht aus 200 Quadratmetern Grundfäche. Davon werden 70 Quadratmeter bereits von Flur und Gang eingenommen. Für eine ehemalige Mühle, erinnert sich Hannes Weber, sei das ganz normal gewesen. An eine Veränderung der Raumaufteilung war gar nicht zu denken. „Man muss es so nehmen, wie es ist und das Beste daraus machen“, erklärt Hannes Weber den damaligen Zustand des Wohnhauses. Die Hofstelle existiert seit knapp 780 Jahren, das heutige Haus ist etwa 220 Jahre alt, das Fundament und der Keller sind wesentlich älter. Verschiedene Bauteile stammen aus ganz unterschiedlichen Epochen.

Auch im Schlafzimmer ist die alte Vertäfelung erhalten und wieder aufgebaut. (Foto: Ralf Schäfer)

Ein alter Sandsteintrog ist zum Waschbecken umfunktioniert worden. So werden alte Elemente des Hofes mit viel Liebe zum Detail in den heutigen Alltag eingebaut. (Foto: Ralf Schäfer)

Zustimmung nötig

So auch der Wandtäfer. „Eigentlich war die Epoche Barock schon längst vorbei, aber der Schwabe lebte hier länger in dieser Epoche und gestaltete den Wandtäfer im für ihn gewohnten Design“, lacht Hannes Weber. Es folgte eine Analyse, eine Kostenschätzung und dann das Warten auf die Zustimmung der unteren Denkmalschutzbehörde, der oberen Denkmalschutzbehörde und der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz.

„Die Termine des Denkmalamts liefen alle positiv und belebend“, erinnert sich Hannes Weber an das lange Warten auf die Zustimmung. Das Haus sei ökologisch gebaut, bestehe hauptsächlich aus Kalk und Lehm.

Der Keller ist feucht, bringt aber fürs Mosten beste Voraussetzungen mit. (Foto: Ralf Schäfer)

Hohe Eigenleistungen

„Dazu kam über die ganze Zeit ein hoher Einsatz an Eigenleistung“, berichtet Blandina über die Arbeit, die sie mit Familie und Freunden bis jetzt vollbracht haben. Sonst wäre dieses Projekt nicht leistbar gewesen. „Eigenleistung wird leider nicht gefördert“, stellt Hannes Weber die Situation klar.

Das Paar sieht die Eigenleistung im Moment als Hobby und eine Art Ausgleich, denn beide sind berufstätig. „Es ist ein Paradies mit viel Arbeit“, sagt Blandina sichtlich stolz auf das, was sie geleistet haben.

Die Überreste der Mühle - so sah das Haus ursprünglich durchgehend aus, sagt Hannes Weber. (Foto: Ralf Schäfer)

Die alte Säge funktioniert noch und wird einmal die Woche auch noch in Gang gesetzt. (Foto: Ralf Schäfer)

Die Geschichte der Mühle

1242 wird die Mühle als „Mühle zu Aicha“ (Mühle bei den Eichen) erstmals urkundlich erwähnt. Heute steht sie unter Denkmalschutz. In den 780 Jahren, die mittlerweile vergangen sind, hat die Mühle mehrfach ihren Besitzer gewechselt und ist baulicher Zeitzeuge vieler geschichtlicher Ereignisse.

1242 war sie als Lehensburg der Burg Spielberg bekannt. 1524 gehörte diese der Herrschaft Efrizweiler an, diese wiederum war im Besitz des Hauses Fürstenberg. Über die Jahrhunderte hinweg verpfändete diese den Besitz der Mühlen mehrfach an die Herrschaft Efrizweiler.

Von 1719 bis 1776 wurde das Kloster Salem Pfänder der historischen Mühle. Ab 1776 fiel es für ein Jahr in den Besitz des Hochstifts Konstanz. In den Jahren von 1768 - 1882 wurden über mehrere Generationen über Familienmitglieder der Familie Roth als Müller von Aichen im Pfarrarchiv der Fischbacher St. Vitus-Kirche berichtet.

Aufgrund eines Tötungsdelikts 1862 betrieb Kreszenzia Roth mit ihren Söhnen den Mühlenbetrieb bis 1883 allein weiter. 1883 wechselte der Besitz an Markus Josef Manz, zwei Jahre später folgte Karl Schrott. Schlussendlich wurde die Eichenmühle 1902 an den gelernten Müllermeister Joseph Kuppel verkauft.

Die Weltkriege

Doch als der Erste Weltkrieg 1914 ausbrach, wurde der erfolgreiche Müller als Soldat eingezogen. Ein Jahr vor Ende des Krieges fiel Joseph Kuppel im nordöstlichen Frankreich (Champagne). Seine zurückgebliebene Frau heiratete daraufhin Christian Weber.

Aufgrund einer Gesetzesänderung im damaligen Deutschen Reich durch die Nationalsozialisten war jeder Müller dazu verpflichtet, detaillierte Angaben über gemahlenes Getreide preiszugeben. 1939 stellte Christian Weber sein Müllerdasein ein und betrieb nur noch die Sägemühle (angetrieben durch Wasser).

Die Zeit nach den Kriegen

Der Sohn Fritz Kuppel nahm nach dem Zweiten Weltkrieg die Sägemühle wieder in Betrieb. 1946 bestellte er eine Turbine zur Stromerzeugung. Diese wurde allerdings nie eingebaut. Durch das Ausbauen der Wasserversorgung in Markdorf 1950 wurde das Wasser für die übrig gebliebenen Müller und Sägewerker in der Region knapp. 1952 führte die Knappheit an Wasser zu einem Aufstand. Viele Müller gaben ihr Dasein auf, andere wiederum passten sich dem Stand der modernen Technik an und stellten auf Elektromotoren um. Der Eichenmühle standen die finanziellen Mittel einer Umstellung nicht zur Verfügung.

Die Gegenwart

1981 übernimmt Josef Kuppel das Anwesen seines Vaters. Seit 2017 ist die Eichenmühle im Besitz von Hannes und Blandina Weber. 2018 wurden sie für die „vorbildliche Erhaltung eines bäuerlichen Kulturgutes“ ausgezeichnet. Im Jahr 2018 zogen sie in die ehemalige Mühle ein, die sie mit Unterstützung der Denkmalbehörde sanieren.