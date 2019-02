Zum Jubiläumskonzert hat die Gruppe „Wortklang“ am Sonntagabend in die evangelische Kirche in Manzell eingeladen und wahr gemacht, was Sprecher Günter Weber sich wünschte: Das Herz der Zuhörer zu berühren und ihre Seele zu streicheln.

Seit 15 Jahren singen und spielen sie zusammen: Andreas Glatz am Piano, Ralf Berner an der Gitarre und am Bass und Rainer Oswald am Saxofon – sein Didgeridoo blieb diesmal zu Hause. Zum Jubiläum haben sie sich zwei Gäste eingeladen, die das musikalische Spektrum noch erweiterten: Harald Fuchsloch an den Drums und Bastian Elben mit Gitarren. Als Sprecher bereichert Günter Weber den Abend mit eigenen Texten und mit Texten von „Wortklang“-Dichtern von Andreas Knapp, Rudolf Otto Wiemer bis Hanns Dieter Hüsch, Hermann Hesse oder Paul Celan. Andreas Glatz wiederum singt neben eigenen Liedern und Vertonungen Lieder von Liedermachern wie Konstantin Wecker oder Reinhard Mey.

Beginn war um 17 Uhr, doch die Zeitung hatte 18 Uhr gemeldet, so dass in der ersten Stunde immer noch weitere Gäste hereinkamen. Die Gruppe ließ sich davon nicht beirren. Das kleine Jubiläumskonzert dürfe ja auch etwas länger sein, meinte Weber, sodass für die später Kommenden noch genug zum Zuhören übrigblieb. Eigentlich seien ja fünfzehn Jahre noch kein Jubiläumsdatum, aber auf 50 Jahre hätten sie doch nicht warten wollen, schmunzelte er.

Lieblingsstücke aus dieser gemeinsamen Zeit durften die Zuhörer hören, Stücke um Glauben, Vertrauen und Liebe. Stücke, die den Zuhörer mitten in seinem Alltag abholen, die Krisen und Probleme beim Namen nennen und zugleich Mut machen und Freude verkünden. So Andreas Glatz‘ Lied „Ich bin des Lebens müde“: Gott findet den Ausgebrannten, richtet ihn auf, bis er singen kann: „Ich kann endlich wieder leben, bin endlich wieder frei.“ Anderswo heißt es: „Meine Seele schwebt wieder leicht und frei und ich darf mein Leben wieder tanzen.“ Hier wird wirklich eine „Frohe Botschaft“ verkündet!

„Auch die Utopien gehören dazu“, sagt Weber und zitiert Lothar Zenettis Worte: „Was keiner wagt, das sollt ihr sagen, was keiner sagt, das sagt heraus...“: Mut zeigen zum Nein wie zum Ja, aufstehen gegen die Masse, Licht schenken. „Ein bisschen Vorschau auf den Himmel“ als Ort der Liebe und Gerechtigkeit öffnet Glatz in seinem Lied „Wir sitzen hier zusammen an einem großen Tisch“, einem Lied, das nach dem Besuch der Vesperkirche in Ravensburg entstanden sei. Noch einmal evozieren Lieder des Vertrauens die Geborgenheit im Glauben. Und immer sind da die Musiker, die die Texte sensibel begleiten, mal leise untermalend, mal die Freude hinausrufend, auf dem Saxofon, auf den Gitarren, dem Piano und Schlagzeug. Die Glaubenszuversicht nimmt man mit auf den Heimweg, mit ins eigene Leben.