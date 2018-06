„Den Schulweg souverän alleine meistern“

Das neue Schuljahr hat begonnen, und Schulanfänger sind auch Verkehrsanfänger. Zu ihrer Sicherheit bilden die Verkehrswacht Bodensee und die örtliche Polizei unter anderem Lotsen aus, die gefährliche Verkehrssituationen vermeiden sollen. Auch Lotsen-Koordinator Karl-Heinz Koß übernimmt Schulungen und sprach mit Larissa Rusche über Lotsenprogramme in Gemeinden und Schulen.

In Ailingen sind seit langer Zeit Senioren als Lotsen im Einsatz. Gibt es dieses Projekt auch woanders?

Für den Bodenseekreis kann ich sagen, dass wir in Meckenbeuren ein vergleichbares Projekt mit Eltern und Senioren haben. Dort sind sechs Verkehrshelfer bereits im siebten Jahr im Einsatz, um den Schulweg abzusichern.

Sie haben auch die Senioren in Meckenbeuren geschult, wie läuft dort der Lotsendienst ab?

Meckenbeuren betreut zur Schulwegsicherung einen etwas unglücklichen Einmündungsbereich. An dieser Stelle passiert es leicht, dass einbiegende Autofahrer die kleinen Verkehrsteilnehmer übersehen. Ziel des zeitlich befristeten Projektes ist es, dass die Kinder an dieser Stelle um die Gefährlichkeit wissen und später diesen Schulweg alleine souverän meistern können.

Waren es nicht ursprünglich Schüler, die den Dienst übernommen haben? Gibt es das noch in irgendwelchen Gemeinden?

Wir haben im Bodenseekreis zwei Einsatzstellen von Verkehrshelfern, bei denen Schüler zum Einsatz kommen. Eine befindet sich in Überlingen, die andere in Markdorf. In der Regel sind die Schüler mindestens in der siebten Klasse und älter als 13 Jahre alt. Wichtig ist, dass sie den Dienst freiwillig und gewissenhaft absolvieren. Die Einweisung wird hierzu jährlich von der Polizei in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Schule organisiert.

Ist es einfacher Senioren oder Schüler als Lotsen zu gewinnen?

Bei rückläufigen Schülerzahlen wird die Sache mit den Schülerlotsen nicht einfacher. Es heißt für die Schüler schließlich, früher an der Schule sein, um den Dienst anzutreten, länger bleiben, bis die letzten Schulneulinge die Schule sicher verlassen haben und Verantwortung zur Verkehrssicherung zu übernehmen. Bei den Senioren sprechen die Statistiken eine etwas positivere Sprache. Aber hier geht es hauptsächlich darum, einen „Motor“ zu haben, wie Frau Drießen in Ailingen oder Frau Schimmels in Meckenbeuren, die rüstige Senioren finden, diese motivieren und bei der Stange halten.

Wenn jemand Lotse werden möchte, muss er Voraussetzungen erfüllen?

Bei Schülerlotsen muss die charakterliche Eignung erwähnt werden. Lehrer an betroffenen Schulen bitten Schüler, die die Kriterien erfüllen, diese Aufgabe zu übernehmen. Eine Einweisung durch die Polizei erfolgt somit nur mit tatsächlich einsetzbaren Verkehrshelfern. Die Gemeinden Ailingen und Meckenbeuren inserieren meist vor Schulbeginn, um an Senioren für den Lotsendienst zu kommen. Voraussetzungen sind körperliche und geistige Fitness, um Verkehrssituationen sicher einschätzen zu können.

Was sind die wichtigsten Verhaltensregeln für Lotsen?

Sich bewusst sein, dass man in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und sich entsprechend verhalten. Höflichkeit und Hilfsbereitschaft dort, wo man wirkt, sind sicherlich die wichtigsten Grundsätze.

Welche anderen Möglichkeiten hat die Polizei, um die Verkehrssicherheit der Schüler zu gewährleisten?

Um Unfälle zu reduzieren werden wieder Verkehrsüberwachungsmaßnahmen aber auch Präventionsmaßnahmen durchgeführt. Neben dem Schulwegtraining der ersten Klassen wird auch die Radfahrausbildung der Jugendverkehrsschule für die vierten Klassen flächendeckend von der Polizei geleistet.

Für wie wichtig erachten Sie das Engagement der Lotsen?

Menschen, die sich für andere, insbesondere schwächere, Verkehrsteilnehmer einsetzen, kann man nicht hoch genug werten. Insbesondere in Zeiten, wo nicht mehr jeder an andere denkt, ist es ein Meilenstein, solche Ehrenämter überhaupt noch aufrecht erhalten zu können.