Den Hasenklee gibt’s für 650 Erstklässler

„Hurra, der Seehas ist da!“ Das Warten hat ein Ende. An der Hafeneinfahrt und vor dem Zeppelin-Museum war kein Fitzelchen Asphalt mehr zu sehen, als der Seehas auf der „Stuttgart“ im Hafen einlief. Dicht drängten sich die Zuschauer aneinander, um den Seehas zu begrüßen. Mit an Bord der Seehasen-Fanfarenzug, der die erfolgreiche Abholung des Seehas aus seinem Tiefseemöhrenfeld verkündete. Ebenso wie die Bürgergarde, die den Seehas mit lautstarken Böllerschüssen begrüßte. Ohne Frage – beim Seehasenfest ist die Stadt im Ausnahmezustand.

Endlich ist er da und die Hauptperson des Festes wurde lautstark begrüßt. Der Seehasen-Fanfarenzug marschierte vornweg auf dem Umzug vom Hafen zum Rathaus. Seehas-Rufe gab es von allen Seiten. Auch der Seehasenspielmannszug und der Fanfarenzug Graf-Zeppelin spielten lautstark auf.

Auf dem Rathausplatz warteten 650 aufgeregte Erstklässler auf den Seehas. Nicht nur, dass sie das weiche Seehasfell streicheln durften, sondern der Seehas hatte wie immer den verheißungsvollen Hasenklee auf dem Rathausplatz verteilen lassen. Endlich wird das Geheimnis um den Hasenklee gelüftet.

Die Kinder hüpften nervös von einem auf das andere Bein und konnten die Hasenklee-Ausgabe kaum erwarten. Doch plötzlich war der Seehas weg.

Gänsehautmomente

Kein Grund zur Besorgnis, wie Oberbürgermeister Andreas Brand vom Balkon des Rathauses versicherte. „Ihr müsst nur „Seehas komm“ rufen“, sagt er und die Kinder riefen lautstark nach ihrem Seehas. Aber der hatte wohl noch etwas Wasser in den Ohren, denn erst beim dritten lautstarken Ruf zeigt er sich auf dem Balkon.

Auch wenn es lautstark zuging auf dem Rathausplatz, ist das wohl ohne Frage einer der Gänsehautmomente des Seehasenfestes, wenn die Erstklässler voller Vorfreude und aufgeregt nach dem Seehas rufen. Der Seehas begrüßte Schüler, Lehrer und Eltern. „Ich habe ja gestern schon mal vom See in Richtung Friedrichshafen geschaut und festgestellt, dass mir das Wetter nicht gefallen hat. Deshalb habe ich jetzt Sonne mitgebracht, damit wir gemeinsam feiern können“, sagt der Seehas.

Jetzt wissen alle, wer für das Seehasenwetter sorgt. Gerüchten zufolge soll bei gutem Wetter ja der Seehasenpräsident dafür verantwortlich sein und bei schlechtem Wetter der Oberbürgermeister oder der Landrat, je nachdem, wer gerade die Schirmherrschaft für das Fest übernommen hat. „Ich habe mich ein Jahr auf das Seehasenfest gefreut“, versichert der Seehas und singt gemeinsam mit den Schülern unter Begleitung der Flötengruppe der Ludwig-Dürr-Schule das Hasenkleelied und verteilt im Anschluss den Hasenklee für die Erstklässler. Aber auch der Seehas erhält immer mal wieder Geschenke. In diesem Fall von einem kleinen Mädchen am Straßenrand, dass dem Seehas fünf frische Möhren überreichte. Da ja bekanntlich alles archiviert wird, was der Seehas erhält, rät die Redaktion jedoch in diesem Fall von einer solchen Archivierung ab. Besser wäre es doch, für den Seehas einen leckeren Rohkostsalat davon zuzubereiten oder ihm die Möhren mit ins Tiefeseemöhrenfeld zu geben, auf dass sie sich vermehren, der Seehas keinen Hunger leiden muss und im kommenden Jahr sicher wiederkommt.