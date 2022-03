Demonstration am Weltfrauentag - und warum der Tag nicht nur für Frauen ist

Gemeinsam gegen die Diskriminierung von Frauen und allen, die unter einem männlich geprägten System leiden - dazu haben sich am Dienstagnachmittag rund 60 Menschen am Franziskusplatz in Friedrichshafen zusammengefunden, um gemeinsam durch die Innenstadt zur Musikmuschel im Uferpark zu ziehen.

Zur Demonstration aufgerufen hat das Bündnis „Feminismuss Bodensee“, dessen Mitglieder Reden an der Musikmuschel vorgetragen haben. Anlass war das Datum: Am Dienstag, dem 8. März, ist Weltfrauentag.

Gegen jegliche Diskriminierung

Elgin Raupach, Mitglied des Bündnisses, betont in ihrer Rede allerdings, dass sie nicht den Frauentag feiern. Stattdessen kämpfen sie gegen die Diskriminierung von allen, die „vom Patriarchat unterdrückt sind“.

Dragqueen Jona Gold zeigt anhand satirischer Sätze diskriminierende Aussagen, mit denen viele Menschen, die nicht heterosexuell sind, ständig konfrontiert werden. (Foto: Svenja Helfers)

Auch die Diskriminierung von queeren Menschen sei ein „patriarchales Phänomen“, verkündet Dragqueen Jona Gold, mit bürgerlichem Namen Jonathan Oremek. Und gibt daraufhin einen Einblick in den Hass, dem Menschen ausgesetzt seien, die homo-, trans- oder bisexuell sind.

Sprache für Männer

Typische Sätze, die gegenüber diesen Menschen oft fallen, hat Jona Gold dafür umgeschrieben: „Eigentlich bin ich sehr tolerant, ich habe sogar heterosexuelle Freunde!“ oder „Die sollen machen was sie wollen, diese Heterosexuellen, solang sie es in ihren vier Wänden tun.“

Unsere Sprache sei auch patriarchal geprägt, so die Dragqueen, und gegendert werde bereits, „aber falsch: und zwar für Männer.“ Mit dieser Sprache würden viele Menschen, darunter Frauen, unsichtbar gemacht.

Wenn jemand sich also wünsche, in einer bestimmten Form angesprochen zu werden, „dann höre ich da drauf, weil ich ein empathischer Mensch bin und möchte, dass Leute sich bei mir wohlfühlen“, beendet Jona Gold die Rede.