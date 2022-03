Demokratie-Projekte von jungen Menschen gesucht

Wie können junge Menschen sich in das Thema Demokratie einbringen? Wie wird Demokratie vor Ort gelebt? Und welche Möglichkeiten stehen den jungen Menschen offen? Der Jugendfond aus dem Programm „Demokratie leben!“ gibt hierauf eine Antwort. Über diesen Fond erhalten junge Menschen eine konzeptionelle Beratung zur Umsetzung von Projektideen sowie die Möglichkeit, eine finanzielle Unterstützung zu beantragen, wie mitgeteilt wird.

Beispielsweise möchte Mirjam aus Überlingen mit anderen Jugendlichen ein kreatives Projekt umsetzen. Unter dem Titel „Jugend macht Kunst – Was fehlt in Überlingen?“ geht sie der Frage nach, wie Überlingen für junge Menschen attraktiver werden kann und was im öffentlichen Raum fehlt. Die Ergebnisse werden in Überlingen ausgestellt. Ein anderes Projekt wurde unter dem Titel „Lake-Skate-League" eingereicht. In Kressbronn, Langenargen und Überlingen lädt die League zum fairen Wettkampf der Skater aus der Region ein.

Die beiden Projekte sind in der ersten Antragsphase eingereicht worden. Eine Fördersumme von bis zu 3000 Euro können pro Projekt beantragt werden. Bis zum 30. Juni können die nächsten Anträge für die zweite Förderrunde eingereicht werden. Eine konzeptionelle Beratung bei Simone Laudon ist ab sofort möglich. Diese Koordinierungs- und Fachstelle ist Bestandteil der Partnerschaft für Demokratie im Bodenseekreis und wird von der BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH umgesetzt. Finanziert wird dieses Angebot vom Landratsamt Bodenseekreis sowie vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.