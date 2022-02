Demokratie leben und stärken – Bewerbungsfrist endet bald

Die Ausschreibung „Partnerschaft für Demokratie Friedrichshafen“ ist Teil des Bundesprogramms „Demokratie leben! Demokratie fördern. Vielfalt gestalten. Extremismus vorbeugen.“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Für Häfler Projekte kann noch bis 28. Februar eine finanzielle Förderung beantragt werden, wie einer Pressmitteilung zu entnehmen ist. In Friedrichshafen wurde eine Partnerschaft für Demokratie geschaffen. Dadurch stehen Fördermittel für Projekte zur Verfügung. Für das Jahr 2022 stehen 30 000 Euro zur Unterstützung demokratiefreundlicher Projekte gemeinnütziger Vereine und Einrichtungen zur Verfügung. Förderbedingung ist, dass die Projekte in Friedrichshafen durchgeführt werden oder die Zielgruppe vorwiegend aus Friedrichshafen stammt. Die maximale Förderhöhe je Projekt und Kalenderjahr beträgt 3000 Euro. Die Bewerbungsfrist endet am 28. Februar. Alle weiteren Informationen sind unter: www.friedrichshafen.de/demokratie-leben. Die Anträge können bis 28. Februar per Post an die Stadt Friedrichshafen, Amt für Soziales, Familie und Jugend – Abteilung Integration, z. Hd. Michaela Pilz, Adenauerplatz 1, 88045 Friedrichshafen oder per Mail an: m.pilz@friedrichshafen.de geschickt werden.

Beratung zu Projektideen und Unterstützung bietet Arkade e. V. per Telefon unter 0151 / 43 10 96 34 oder per Mail an: christoph.weiland@arkade-ev.de