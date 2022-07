Regenbogenflagge an Molke abgehängt: Jugendliche planen Demo in Friedrichshafen

Auch in Friedrichshafen wird es am Christopher Street Day eine Demonstration geben. Organisiert wird sie von queeren Jugendlichen. Fürs sie ist der Demonstrationszug am Samstag, 23. Juli, eine Reaktion auf das Abhängen einer Regenbogenflagge im April im Jugendzentrum Molke. Das schreiben sie in einem Offene Brief, der an die Stadt adressiert ist. Die Regenbogenflagge begreifen lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, intersexuelle und asexuelle Menschen als Symbol für Vielfalt, Stolz und Selbstbehauptung.

Adressiert ist der Offene Brief an Yannick Wiest, Abteilungsleiter für Jugendbeteiligung und Offene Kinder- und Jugendarbeit beim Amt für Soziales. Die weiteren Adressaten sind Ines Weber (Leiterin des Amts für Soziales, Familie und Jugend) und Sofia Weber (Sachgebietsleiterin Dezentrale Jugendtreffs).

Queere Jugendliche angeblich beleidigt, bedroht und verfolgt

Empört hat die Jugendlichen das Entfernen der Flagge, nachdem sie zuvor in der Molke wegen ihrer sexuellen Orientierung mit Feindseligkeit konfrontiert gewesen seien: „Wir selbst haben den damaligen Queer-Treff in der Molke oft besucht und haben Begleitschutz gebraucht, sobald wir die Molke betreten oder die Molke verlassen haben. Wir wurden von anderen Besuchern und Besucherinnen der Molke beleidigt, bedroht und teilweise bis zum Stadtbahnhof verfolgt“, heißt es in dem Brief, den Jonathan Oremek verschickte.

Gerade wegen solcher Vorfälle habe man das Aufhängen einer Regenbogenflagge im Jugendcafé zuvor begrüßt. Dass sie wieder entfernt wurde, begründete das Team der Molke mit pädagogischen Gründen. „Diese Gründe wurden aber nie weiter ausformuliert“, lautet die Kritik im Offenen Brief.

Das ist allerdings nicht richtig. Schon im April erläuterte eine Sprecherin der Stadt folgendes: Das Molke-Team habe entschieden, „dass der Schwerpunkt auf einer offenen und empathischen Haltung liegen solle und dadurch alle Besucherinnen und Besucher gleichermaßen willkommen geheißen würden, ohne dabei eine Gruppe besonders in den Vordergrund zu rücken.“ Demnach wurde die Flagge folglich entfernt.

Jugendzentrum soll sich zu queeren Jugendlichen bekennen

Den Jugendlichen scheint diese Antwort aber nicht genügt zu haben in einer Situation, in der sie sich bedrängt fühlten. „Gerade queere Jugendliche brauche Sichtbarkeit, Schutz und einen sensiblen Umgang mit ihnen“, heißt es in dem Offenen Brief. „Man muss sich für uns erkennbar zeigen, so wie beispielsweise das Jugendhaus Tettnang sich für queere Menschen anhand einer Regenbogenwand positioniert hat.“

Dass die Regenbogenfahne jetzt nicht mehr besonders hervorgehoben wird, hat durchaus pädgogische Gründe. Pressestelle der Stadt Friedrichshafen

Die SZ wollte nun von der Stadt wissen: Wurde die Fahne nicht vielleicht abgehängt, weil das Molke-Team dem Druck von Jugendlichen nachgab, die dem queeren Grüppchen feindlich gesonnen war? Die Pressestelle beantwortet diese Frage nicht, betont aber: „Dass die Regenbogenfahne jetzt nicht mehr besonders hervorgehoben wird, hat durchaus pädgogische Gründe – auch wenn Jonathan Oremek dies in seinem Schreiben verneint.“

Jonathan Oremek schreibt auch, dass derzeit Fachpersonal für einen neuen Queer-Treff in der Molke gesucht werde. „Für uns ist aber klar, dass wir keinen Queer-Treff in der Molke besuchen werden, bis wir ein Gespräch mit den Verantwortlichen hatten und die Flagge wieder zurück an ihren Platz gekommen ist. Wir sind zu einem Gespräch bereit, sind Sie es auch?“

Molke-Team sei immer zu Gesprächen bereit gewesen

Nach Darstellung der Stadt habe sich die Molke einem solchen Gespräch nie verschlossen. „Wie wie in den vergangenen Wochen und Monaten auch“, seien die Molke-Verantwortlichen gern bereit, den Jugendlichen „nochmals den Entscheidungsprozess und die Gründe für das Abhängen der Regenbogenfahne zu erläutern“. Ob die Fahne, wie von den Jugendlichen gefordert, wieder aufgehängt wird, bleibt unerwähnt.

Keine Antwort gibt die Pressestelle auch auf die Frage der SZ, ob dem Molke-Team Vorfälle bekannt sind, in denen queere Jugendliche in der Molke diskriminiert wurden –so wie diese das in ihrem Offenen Brief schildern. Stattdessen konzentriert sich die Pressestelle auf das pädagogische Konzept der Molke: Das Jugendzentrum sei ein offenes Haus. Es biete allen Jugendlichen einen geschützten Raum, in dem sie sich entfalten können sollen; unabhängig von Eltern, Erwachsenen, Politik und anderen Einflüssen. Dabei würden, so die Pressestelle, alle Jugendlichen gleich behandelt, unabhängig von Zugehörigkeit, Religion, Nationalität und Geschlecht.

Dieses Leitbild wurde schon im April beschworen. Abgeholt hat das die Jugendlichen, die nun die zur Demo aufrufen, damals aber offenbar nicht.