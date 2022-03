„Binder stichelt“: Demo pro Linsen mit Spätzle

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Ab sofort gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören. Wir bieten nämlich die Kolumne „Binder stichelt“ auch als Audio-Format an. Hören Sie doch mal rein unter www.schwaebische.de/binderstichelt oder direkt hier:

Artikel acht im Grundgesetz

vom Demonstrationsrecht schwätzt.

Duhscht also ebbes it goutiere,

ka‘sch du dagege demonschtriere:

Des Recht in Deutschland älle habe,

natürlich au mir Oberschwabe.

Und mir Schwabe bleibet g’sund,

wenn artgerecht mir esse dunt.

Des hoißt natürlich Linse und

Saitewürschtle, sowie Schbätzle.

Doch aus Bayern kommt mei Schätzle.

Und Linse, sag i unumwunde,

hent se halt det no it erfunde.

Über fuchzg Jahr linsenlos

isch für Schwabe it famos!

„Gibt’s it bald Linse?“, sag i ihr:

Artikel acht – I demonschtrier!

I entwerf a Transparent:

„Schwaba koine Weißwürscht went!!!“

Gibt’s wieder so a boirisch’s Zeug,

dann tret i in en Hungerstreik!

Oder mach i, des wirkt ebeso,

a Sitzblockade auf em Klo.

Doch kommt es it zur Sitzblockad,

weil saure Linse ‘kocht sie hat.

Und die Moral von der Geschicht:

Für Linse demonschtriert me nicht,

weil da dafür koin Sinn sie macht

die Demo nach Artikel acht.

PS.:

Dass Ukrainer bleibet frei.

Dafür setzt me Zeit heut ei.

Dass Menschlichkeit das Renne macht.

Au dafür gibt’s Artikel acht!