Demente Frau wird bei Zusammenstoß mit Zug tödlich verletzt

Eine stark demente Frau ist in der Nach auf Samstag bei Überlingen von einem Zug erfasst worden und noch an der Unfallstelle verstorben. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Altenzentrum in Überlingen die 81-Jährige am Freitag um 23.42 Uhr als vermisst gemeldet.

Zusammen mit der Hundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ravensburg fahndeten weitere Streifen des Polizeireviers Überlingen nach der Frau, heißt es in der Mitteilung. Gegen 00.29 Uhr am Samstag sei ein Bahnunfall auf der Bahnstrecke zwischen Überlingen und Sipplingen gemeldet worden. Es stellte sich demnach heraus, dass es sich bei der verunglückten Person um die vermisste 81-Jährige handelte.

Frau lief in Richtung Sipplingen

Laut Zeugenaussagen sei die Frau auf dem Gleisbett direkt neben den Bahnschienen von Überlingen kommend in Richtung Sipplingen gelaufen und mit einem entgegenkommenden Zug zusammengestoßen. Dabei erlitt sie laut Polizeibericht schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Derzeit geht die Polizei von einem Unfallgeschehen aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.